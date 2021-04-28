خلال لقاء اللافي والكوني.. كوبيش يؤكد اقتراب اللجنة القانونية بملتقى الحوار من إعلان تقريرها بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات

لقاء الكوني واللافي مع كوبيش في طرابلس، الأربعاء 28 أبريل 2021. (المجلس الرئاسي)

أكد المبعوث الخاص للأمين العام، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش «اقتراب اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، من إعلان تقرير عملها المتعلق بالقاعدة الدستورية للانتخابات العامة».

جاء تأكيد كوبيش خلال لقائه، صباح اليوم الأربعاء، نائبي رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي، في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن كوبيش استعرض أمام الكوني واللافي عمل البعثة الأممية وجهودها التي تبذلها لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وأشاد بالجهود التي بذلت لتوحيد مؤسسات الدولة وإنشاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة.

- اللجنة القانونية تتفق على القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات

- اللجنة القانونية توصي بانعقاد ملتقى الحوار السياسي لمناقشة استحقاقات المرحلة التمهيدية

- كوبيش يدعو اللجنة القانونية إلى وضع مقترحات «قابلة للتطبيق» بشان الإطار الدستوري للانتخابات

كما أكد كوبيش للافي والكوني استعداد البعثة الأممية والمجتمع الدولي لدعم المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، لإجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل.

من جهتهما أكد اللافي والكوني، حرص «الرئاسي» وتمسكه بتنفيذ استحقاقات المرحلة، واستمرار التشاور والعمل بكل السبل لدعم إجراء الانتخابات في موعدها، مطالبين المجتمع الدولي بالاضطلاع بدوره في دعم اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» للقيام بمهامها بالشكل المطلوب.

لقاء الكوني واللافي مع كوبيش في طرابلس، الأربعاء 28 أبريل 2021. (المجلس الرئاسي)