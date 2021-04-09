اللجنة القانونية تتفق على القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 09 أبريل 2021, 09:06 مساء
اجتماع اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، 7 أبريل 2021. (البعثة الأممية)

أعلنت اللجنة القانونیة المنبثقة عن ملتقى الحوار السیاسي اللیبي اختتام اجتماعها في تونس، بالاتفاق على القاعدة الدستوریة اللازمة لإجراء انتخابات 24 دیسمبر المقبل.

وقالت اللجنة، في بيان اليوم الجمعة، إنها ستقدم هذه القاعدة الدستوریة مرفقة مع تقریرھا النھائي إلى الملتقى في أقرب وقت للنظر فيها.

ووجھت الشكر إلى تونس على استضافة أعمالها، كما أثنت على الدعم الذي وفرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في لیبیا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، موجهة «رسالة تقدير وعرفان» إلى الشعب اللیبي على «الدعم والتأیید»، كما أبدت أملها أن تستكمل المهمة نحو «تعزیز الشرعیة السیاسیة عبر انتخابات عامة حرة نزیھة یستعید فیھا الشعب اللیبي القرار في اختیار ممثليه».

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