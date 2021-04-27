وزارة الإسكان تعتزم اقتراح إنشاء ألف وحدة سكنية في تاورغاء لتسهيل عودة النازحين

جولة وزير الإسكان ووزيرة سؤون المهجرين بمخيم نازحي تاورغاء في بنغازي. (حكومة الوحدة الوطنية)

تعتزم وزارة الإسكان والتعمير اقتراح إنشاء ما لا يقل عن 100 ألف وحدة سكنية في تاورغاء بهدف تسهيل عودة النازحين إليها، وذلك في حال توفر الميزانية العامة للدولة، بحسب الوزير أبوبكر الغاوي.

جاء تصريح الغاوي خلال زيارتة ميدانية أجراها اليوم الثلاثاء، رفقة وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، محمد أبوخزام، إلى مخيمات نازحي تاورغاء في منطقتي الرياضية وقاريونس بمدينة بنغازي.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الغاوي وأبوخزام عقدا خلال الجولة، لقاء مع النازحين للاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم واستعراض التحديات التي تواجههم في المخيم، بالإضافة إلى تحديات العودة الطوعية، والإجراءات الاحترازية الصحية بالمخيم، وحق المهجرين والنازحين في الحصول على احتياجاتهم,

وأكد وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، محمد أبوخزام، أن من أولويات الوزارة دعم برامج العودة الطوعية والآمنة للمهجرين، مشيرا إلى زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إلى تاروغاء للوقوف على واقع الحال فيها في إطار اهتمامه بهذه القضية.

كما أكد وزير الإسكان والتعمير، من جانبه «على طرح فكرة إنشاء وحدات سكنية في مدنية تاورغاء لا تقل عن 1000 وحدة سكنية لدعم برنامج العودة عند توفر الميزانية العامة للدولة».

وأضافت حكومة الوحدة الوطنية أن اللقاء «خلص إلى الاتفاق مع الأهالي على عرض تقرير على وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان يحدد احتياجاتهم وأولوياتهم»، لافتة إلى أن «هذه الزيارة الأولى لوفد من حكومة الوحدة الوطنية لمخيمات نازحي تاورغاء ببنغازي، تركت أثرًا إيجابيًا على الأهالي، وحافزا للتخطيط للعودة الطوعية لمناطقهم وتفعيل الخدمات الحكومية تمهيدًا لاستقبالهم».

جولة وزير الإسكان ووزيرة سؤون المهجرين بمخيم نازحي تاورغاء في بنغازي. (حكومة الوحدة الوطنية)

جولة وزير الإسكان ووزيرة سؤون المهجرين بمخيم نازحي تاورغاء في بنغازي. (حكومة الوحدة الوطنية)

جولة وزير الإسكان ووزيرة سؤون المهجرين بمخيم نازحي تاورغاء في بنغازي. (حكومة الوحدة الوطنية)