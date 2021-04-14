مصادرة أدوية «منتهية الصلاحية» في الرجبان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 أبريل 2021, 11:08 صباحا
مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يصادرون أدوية «منتهية الصلاحية» في الرجبان، 14 أبريل 2021. (صفحة المركز على فيسبوك)

صادر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية كميات من الأدوية والمواد والمحاليل «منتهية الصلاحية» خلال جولة لمفتشيه في بلدية الرجبان.

وأجرى مفتشو المركز جولة تفتيشية رفقة عناصر الحرس البلدي لبلدية الرجبان على مستشفى وصيدلية الرجبان القروي، والمعمل المرجعي الرجبان، ومعمل الأوائل، تبين خلالها مخالفتهم لعديد الاشتراطات الصحية، حسب بيان منشور على صفحة المركز بموقع «فيسبوك»، الثلاثاء.

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وشملت المخالفات افتقار معمل التحاليل في مستشفى الرجبان القروي «لأبسط الاشتراطات الصحية»، إضافة إلى «كمية من المواد والمحاليل منتهية الصلاحية التي تمت مصادرتها»، فيما كان تصنيف وتصنيف الأدوية في الصيدلية التابعة للمستشفى «غير جيد».

وصادر مفتشو المركز كذلك «كميات كبيرة من المواد منتهية الصلاحية» خاصة بالمعمل المرجعي الرجبان، فيما رصدوا عدم التزام معمل الأوائل بالتهوية الجيدة، إضافة إلى انتهاء صلاحية بعض المواد فيه.

مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يصادرون أدوية «منتهية الصلاحية» في الرجبان، 14 أبريل 2021. (صفحة المركز على فيسبوك)
مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يصادرون أدوية «منتهية الصلاحية» في الرجبان، 14 أبريل 2021. (صفحة المركز على فيسبوك)
مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يصادرون أدوية «منتهية الصلاحية» في الرجبان، 14 أبريل 2021. (صفحة المركز على فيسبوك)
مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يصادرون أدوية «منتهية الصلاحية» في الرجبان، 14 أبريل 2021. (صفحة المركز على فيسبوك)
مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يصادرون أدوية «منتهية الصلاحية» في الرجبان، 14 أبريل 2021. (صفحة المركز على فيسبوك)
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