العثور على أدوية منتهية الصلاحية في صرمان

جانب من جولة مركز الرقابة على الأغذية والأدوية على صيدليات صرمان. (المركز)

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم السبت، أن المفتشين التابعين لمكتب صرمان عثروا خلال جولة تفتيشية بالبلدية على أدوية منتهية الصلاحية.



وقال المركز إنه استكمالا للجولات التفتيشية التي يقوم بها المركز، قام مكتب صرمان رفقة جهاز الحرس البلدي بالتفتيش على بعض الصيدليات من حيت النظافة والصلاحية والترخيص وإذن مزاولة المهنة والشروط الصحية للمكان.



وأضاف أنه تبين خلال الزيارة العديد من المخالفات، منها وجود أدوية وأنابيب معجون أسنان منتهية الصلاحية، وكذلك إبر خياطة جراحية في محل للمعدات الطبية منتهية الصلاحية مع عدم الاهتمام بالنظافة في بعض الصيدليات.



وأشار المركز إلى «تقديم النصح والإرشاد والتوعية لبعض الصيدليات، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع البعض الآخر».

جانب من جولة مركز الرقابة على الأغذية والأدوية على صيدليات صرمان. (المركز)