الانتهاء من مراسم التسليم والاستلام بين حكومتي الوحدة الوطنية والموقتة

من مراسم التسليم والاستلام بين حكومتي الوحدة الوطنية والموقتة, 30 مارس 2021. (الحكومة الموقتة)

أعلنت الحكومة الموقتة، عن انتهاء مراسم التسليم والاستلام بين الحكومة الموقتة وحكومة الوحدة الوطنية، بحضور عدد من أعضاء مجلس الوزراء ورؤساء الهيئات العامة بكلا الحكومتين.

وبحسب بيان للحكومة الموقتة اليوم، جرت المراسم بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي صباح اليوم الثلاثاء، بين نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الموقتة لشؤون الخدمات الدكتور عبدالسلام البدري، ونائب رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية حسين اعطية القطراني.

وجرت عقب مراسم تسليم مقر الديوان، مراسم تسليم كافة المؤسسات والهيئات والمصالح العامة لنائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، بحضور نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الموقتة لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الأحيرش.

وتضمنت عملية التسليم والاستلام، مراسم تسليم وزارة الحكم المحلي، ووزارة المواصلات والنقل عبر الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الموقتة.

وشارك في هذه المراسم عضو مجلس النواب عن بنغازي بدر النحيب، ووزير الحكم المحلي بالحكومة الموقتة الدكتور عادل الزايدي، ووزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح، وعدد من رؤساء الهيئات والمؤسسات العامة، إضافة إلى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري.

فيما عقد القطراني اجتماعا موسعا بمدراء الإدارات والمكاتب بديوان مجلس الوزراء في بنغازي، اطلع خلاله على آلية العمل المتبعة في الديوان إبان الحكومة الموقتة، مؤكدا استمرار عمل الديوان في تقديم الخدمات لكافة المواطنين بمناطق شرق ليبيا عبر حكومة الوحدة الوطنية.

من مراسم التسليم والاستلام بين حكومتي الوحدة الوطنية والموقتة, 30 مارس 2021. (الحكومة الموقتة)

من مراسم التسليم والاستلام بين حكومتي الوحدة الوطنية والموقتة, 30 مارس 2021. (الحكومة الموقتة)

من مراسم التسليم والاستلام بين حكومتي الوحدة الوطنية والموقتة, 30 مارس 2021. (الحكومة الموقتة)