الانتهاء من مراسم التسليم والاستلام بين حكومتي الوحدة الوطنية والموقتة

أعلنت الحكومة الموقتة، عن انتهاء مراسم التسليم والاستلام بين الحكومة الموقتة وحكومة الوحدة الوطنية، بحضور عدد من أعضاء مجلس الوزراء ورؤساء الهيئات العامة بكلا الحكومتين.
وبحسب بيان للحكومة الموقتة اليوم، جرت المراسم بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي صباح اليوم الثلاثاء، بين نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الموقتة لشؤون الخدمات الدكتور عبدالسلام البدري، ونائب رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية حسين اعطية القطراني.
وجرت عقب مراسم تسليم مقر الديوان، مراسم تسليم كافة المؤسسات والهيئات والمصالح العامة لنائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، بحضور نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الموقتة لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الأحيرش.
وتضمنت عملية التسليم والاستلام، مراسم تسليم وزارة الحكم المحلي، ووزارة المواصلات والنقل عبر الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الموقتة.
وشارك في هذه المراسم عضو مجلس النواب عن بنغازي بدر النحيب، ووزير الحكم المحلي بالحكومة الموقتة الدكتور عادل الزايدي، ووزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح، وعدد من رؤساء الهيئات والمؤسسات العامة، إضافة إلى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري.
فيما عقد القطراني اجتماعا موسعا بمدراء الإدارات والمكاتب بديوان مجلس الوزراء في بنغازي، اطلع خلاله على آلية العمل المتبعة في الديوان إبان الحكومة الموقتة، مؤكدا استمرار عمل الديوان في تقديم الخدمات لكافة المواطنين بمناطق شرق ليبيا عبر حكومة الوحدة الوطنية.