نورلاند يؤكد لـ«المنفي» دعم واشنطن للسلطة الجديدة

رئيس المجلس الرئاسي المختار من قبل الحوار السياسي الليبي محمد يونس المنفي. (الإنترنت)

أكد سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الجمعة، خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي المختار من قبل الحوار السياسي الليبي محمد يونس المنفي، «دعم الولايات المتحدة للمجلس الرئاسي والحكومة الجديدة لتأدية مهامها».



وقال مسؤول المكتب الإعلامي الخاص برئيس المجلس الرئاسي الجديد في بيان، إن الاتصال تطرق إلى «العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك».



وانتخب ملتقى الحوار السياسي، الأسبوع الماضي، المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي الجديد، وعبدالله اللافي وموسى الكوني عضوين بالمجلس، إضافة إلى عبدالحميد دبيبة رئيسًا للحكومة في السلطة التنفيذية الموحدة الموقتة، التي من المقرر أن تدير شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.

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وسبق أن أكد نورلاند فور انتخاب السلطة الجديدة إن «تفاعلا أكثر قادمًا من واشنطن»، وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «في الوقت الحالي نقدم تهانينا الحارة لجميع الليبيين والمشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي والقادة القادمين والمغادرين على التزامهم بمستقبل ليبيا السلمي».



والأحد الماضي، شجع نورلاند رئيس الوزراء المنتخب عبدالحميد دبيبة على «تحديد فريق حكومي مصغر وكفء وتكنوقراطي يمكنه أن يحظى بسرعة بثقة مجلس النواب»، مشيرا إلى ضرورة التركيز على أزمة الكهرباء.