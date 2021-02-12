المنفي يصل إلى طبرق

من استقبال المنفي في قاعدة طبرق الجوية، 12 فبراير 2021. (بوابة الوسط)

وصل رئيس المجلس الرئاسي المختار من قبل الحوار السياسي الليبي محمد يونس المنفي، إلى طبرق صباح اليوم الجمعة، قادمًا من مدينة بنغازي، في ثاني زيارة بعد تسميته الأسبوع الماضي، على ما أفاد مراسل «بوابة الوسط» في المدينة.

ولدى وصوله قاعدة طبرق الجوية، كان في استقبال المنفي، عمداء بلديات طبرق وامساعد وبئر الأشهب، إضافة إلى رئيس أركان القوات الجوية بالقيادة العامة صقر الجروشي.

وكانت مدينة بنغازي المحطة الأولى في أول زيارة للمنفي إلى ليبيا منذ تسميته، حيث التقى أمس الخميس، ممثل القيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وعددًا من المسؤولين الأمنيين والعسكريين والشخصيات الاجتماعية، بمجرد هبوط طائرته في مطار بنينا قادمة من مطار أثينا.

والتقى المنفي خلال زيارته بنغازي، القائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، الذي أكد «دعم القوات المسلحة عملية السلام، وسعي الجيش للحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطات، ودعم المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية، التي أنتجها الحوار السياسي لتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المنتظرة في ديسمبر القادم».

كما التقى المنفي رئيس جامعة بنغازي الدكتور عزالدين الدرسي وعمداء الكليات ومديري المراكز العلمية ونقابة واتحاد طلبة الجامعة.

المنفي لدى وصوله قاعدة طبرق الجوية، 12 فبراير 2021. (بوابة الوسط)

المنفي وعميد بلدية طبرق لدى استقباله في قاعدة طبرق الجوية، 12 فبراير 2021. (بوابة الوسط)