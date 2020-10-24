الإمارات ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا وتعتبره «خطوة إيجابية»

وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش. (الإنترنت)

رحبت الإمارات، اليوم السبت، باتفاق الأطراف الليبية على وقف دائم لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، معتبرة أن هذه الاتفاق يزيد الأمل في« تسوية سياسية قادمة تجمع الليبيين بعد طول اقتتال».

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، أمس الجمعة، توقيع وفدي حكومة الوفاق والقيادة العامة المشاركين في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في جنيف اتفاق وقف إطلاق نار دائم في جميع أنحاء ليبيا.

البعثة الأممية تعلن توقيع اللجنة العسكرية «5+5» اتفاق وقف إطلاق نار دائم

نص اتفاق وقف إطلاق النار الدائم.. إخلاء خطوط التماس وتشكيل قوة عسكرية مشتركة

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر» :«الأخبار المشجعة من ليبيا الشقيقة تتوالى ومعها تتسع فسحة الأمل بتسوية سياسية قادمة تجمع الليبيين بعد طول اقتتال»، وتابع:«نرحب بالإعلان عن الوقف الدائم لإطلاق النار بين الجيش الوطني وحكومة الوفاق، كل خطوة إيجابية هي لصالح ليبيا آمنة ومستقرة».

وتضمن اتفاق وقف إطلاق النار الدائم 12 بندا شملت إخلاء خطوط التماس من الوحدات العسكرية ومغادرة المرتزقة في غضون ثلاثة أشهر، إضافة إلى تشكيل قوة عسكرية مشتركة، وإيقاف «خطاب الكراهية» وفتح الطرق في كل مناطق البلاد.