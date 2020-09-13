لجنة الأزمة توضح سبب دخول سرت في ظلام دامس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 سبتمبر 2020, 10:10 صباحا
أحد ميادين مدينة سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

أرجع رئيس لجنة الأزمة بالشركة العامة للكهرباء سرت مهندس رمضان أبوشوفة دخول مدينة سرت وضواحيها في ظلام دامس منذ فجر اليوم إلى أعطال فنية في خطوط نقل الطاقة اتجاة منطقة البريقة. 

ونقلت إدارة الإعلام ببلدية سرت عن أبوشوفه القول إنه «جاري العمل خلال الساعات المقبلة لاصلاح العطل وارجاع التيار الكهربائي للمنطقة المجاورة لها من قبل المهندسيين والفنييين».

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وتعاني مدينة سرت عديد من المشكلات الخاصة بالكهرباء والوقود والاتصالات، إذ وعلى سبيل المثال تشهد محطات الوقود بسرت، التابعة لشركتي ليبيا نفط وخدمات الطرق السريعة، إقفالا تاما أمام حركة سيارات المواطنين للتزود بالوقود منذ أسابيع.

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