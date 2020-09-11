إيقاف ضخ المياه عن سرت من الخزان الرئيسي أجدابيا

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الجمعة 11 سبتمبر 2020, 03:35 مساء
إحدى منظومات النهر الصناعي، (الإنترنت: أرشيفية)

أكدت إدارة جهاز استثمار مياه النهر الصناعى بالمنطقة الوسطى سرت، إقفال ضخ المياه عن المدينة من الخزان الرئيسي أجدابيا، منذ أمس لأسباب فنية.

وقال رئيس لجنة إدارة الجهاز إلى «بوابة الوسط»، إن سبب إقفال الضخ، وجود تشققات بخزان أجدابيا، مشيرا إلى أن مدينة سرت يتم تزويدها حاليا من المخزون الاحتياطى الموجود بخزان القرضابية.

وتابع أن استهلاك سكان المدينة يوميا من المياه قرابة 60 ألف لتر مربع.

يذكر أن موضوع إقفال المياه من خزان أجدابيا، عن مدينة سرت تكرر لمرات عديدة لأسباب مختلفة منها انقطاع الكهرباء والتعديات وأسباب فنية وغير ذلك.

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