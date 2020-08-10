باشاغا: توقيع بروتوكول مع «المركزي» خطوة مهمة سيتبعها الكثير لمكافحة الفساد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 أغسطس 2020, 08:41 مساء
وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا ورئيس المصرف المركزي الصديق الكبير, 10 أغسطس 2020. (صفحة باشاغا على تويتر)

علق وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، على توقيع الوزارة والمصرف المركزي، اليوم، بروتوكول إجراءات لمكافحة غسل الأموال.

وقال باشاغا، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن توقيع البروتوكول «خطوة مهمة في رحلة طويلة لمكافحة الفساد.. سيتبعها الكثير».

وأضاف: «كفى لعب قمار بحياة الناس، وإهدار أموالهم وسرقة رزقهم.. المستقبل سيكون مختلفًا».

وكان محافظ المصرف «المركزي» في طرابلس رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصديق الكبير، ووزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، وقعا اليوم الإثنين اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحضور عدد من مديري الإدارات من الطرفين.

اتفاق تعاون بين «داخلية» الوفاق و«المركزي» في مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب

ويأتي هذا التوقيع «تتويجًا لما تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة الوطنية الأربعاء الماضي»، حسب بيان المصرف على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يذكر أن اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، يوم الأربعاء الماضي، خلص إلى الاتفاق على تشكيل فريق عمل بين ثلاث جهات في الدولة من أجل ضمان التنسيق والتعاون في مجالات مكافحة الفساد.

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