اتفاق تعاون بين «داخلية» الوفاق و«المركزي» في مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 أغسطس 2020, 03:01 مساء
الكبير وباشاغا يوقعان اتفاقية تعاون في مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب، 10 أغسطس 2020، (داخلية الوفاق)

وقع محافظ المصرف المركزي في طرابلس رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصديق الكبير، ووزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا اليوم الإثنين اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحضور عدد من مديري الإدارات من الطرفين.

ويأتي هذا التوقيع تتويجا لما تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة الوطنية الأربعاء الماضي، حسب بيان المصرف على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

يذكر أن اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد يوم الأربعاء الماضي خلص إلى الاتفاق على تشكيل فريق عمل بين ثلاث جهات في الدولة من أجل ضمان التنسيق والتعاون في مجالات مكافحة الفساد.

وأشار البيان إلى أن هذه الاتفاقية تمثل التزاما من الدولة بالمعايير الدولية وأفضل الممارسات من أجل تحقيق تعاون فعال ومُثمر للحد من الفساد والكشف عن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

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