المركزي: تشكيل فريق عمل بين ثلاث جهات للتنسيق والتعاون في مكافحة الفساد

اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأربعاء، 5 أغسطس 2020. (مصرف ليبيا المركزي)

خلص اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، إلى الاتفاق على تشكيل فريق عمل بين ثلاث جهات في الدولة من أجل ضمان التنسيق والتعاون في مجالات مكافحة الفساد، وفق ما نشره مصرف ليبيا المركزي عبر صفحته على «فيسبوك».

وجاء الاتفاق خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم الأربعاء، بمقر مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس، برئاسة محافظ المصرف، الصديق الكبير.

وقال المصرف المركزي إن اللجنة «ناقشت الاستعداد لعمليات التقييم المنتظر إجراؤها لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد، والالتزامات القائمة على مؤسسات الدولة بالخصوص».

وأضاف المصرف أن اجتماع اللجنة ناقش أيضا «آليات التنسيق والتعاون المحليين في مجال مكافحة الفساد لارتباطه الوثيق بجرائم غسل الأموال»، مؤكدا أن «الاجتماع خلص إلى تشكيل فريق عمل بين وزارة الداخلية ومكتب النائب العام ووحدة المعلومات المالية الليبية بالخصوص».

وشارك في الاجتماع المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، ومدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام، الصديق الصور، بالإضافة الى الأعضاء المندوبين عن مؤسسات الدولة ذات العلاقة.