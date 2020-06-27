السراج يتفق مع كونتي على تشكيل لجنة تتابع عودة الشركات الإيطالية إلى ليبيا

السراج في لقائه مع كونتي في إيطاليا، 27 يونيو 2020 (حكومة الوفاق)

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، صباح اليوم السبت، رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، في العاصمة الإيطالية روما، واتفقا خلال الزيارة على تشكيل لجنة لمتابعة عودة الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا.

وقال بيان صادر عن حكومة الوفاق إن الزيارة تأتي في إطار «التشاور والتنسيق بين البلدين الصديقين»، مشيرة إلى تأكيد الطرفين أن «حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون عسكريا، وأن على الجميع العمل من خلال مسار سياسي يحقق الاستقرار، وفقا لقرار مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين».

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وخلال اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة عودة الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا، وكذلك استمرار مساهمة إيطاليا في عملية نزع الألغام التي بدأت منذ أيام، وفق البيان.