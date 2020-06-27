السراج يتفق مع كونتي على تشكيل لجنة تتابع عودة الشركات الإيطالية إلى ليبيا

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، صباح اليوم السبت، رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، في العاصمة الإيطالية روما، واتفقا خلال الزيارة على تشكيل لجنة لمتابعة عودة الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا.
وقال بيان صادر عن حكومة الوفاق إن الزيارة تأتي في إطار «التشاور والتنسيق بين البلدين الصديقين»، مشيرة إلى تأكيد الطرفين أن «حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون عسكريا، وأن على الجميع العمل من خلال مسار سياسي يحقق الاستقرار، وفقا لقرار مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين».
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وخلال اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة عودة الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا، وكذلك استمرار مساهمة إيطاليا في عملية نزع الألغام التي بدأت منذ أيام، وفق البيان.