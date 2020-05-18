وزير الصحة: ليبيا تواجه سيناريو معتدلًا في مواجهة كورونا.. والحديث عن عودة الحياة لطبيعتها سابق لأوانه

وزير الصحة بالحكومة الموقتة، الدكتور سعد عقوب. (الإنترنت)

قال وزير الصحة بالحكومة الموقتة، عضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الدكتور سعد عقوب، إن ليبيا تواجه سيناريو معتدلًا في مواجهة فيروس «كورونا المستجد» (كوفيد- 19)، مشددًا على أنها تستعد في الوقت نفسه للعديد من السيناريوهات المحتملة.

وأكد عقوب، في بيان اليوم للوزارة، أن هناك هدوءا في العدوى، «وتأكدنا منه بالتجربة الأولى من خلال تطبيق الخطة الموضوعة من خلال المسح العشوائي لـ600 شخص من الأحياء السكنية واستعمال الفحوص السريعة الأسابيع الماضية ببعض المناطق، عن طريق اختبارات تبحث عن الفيروس بتقنية الـ‪PCR‬ باستخدام مسحة خاصة، وكانت جميع النتائج سلبية .

وتابع أن الخطة التي رسمتها اللجنة العليا وجارٍ تنفيذها عن طريق الوزارة والخطة التي رسمتها اللجنة الاستشارية الطبية العليا آتت أُكُلها، فالاستراتيجية الوطنية الشاملة لمقاومة الكورونا «أفقية»، فمع دور وزارة الصحة المهم لكن الكثير من الوزارات بما فيها رئاسة الحكومة والقيادة العامة للقوات المسلحة، لها دور في تنفيذ وإنجاح هذه الخطة.

الوضع غير مطمئن

وأكد وزير الصحة أن الوضع غير مطمئن، ولكن هذا يجب ألا يؤَوَل أو يفسر تفسيرًا خاطئًا؛ مضيفا «الإجراءات التي قمنا بها وعمليات التقصي والرصد واكتشاف الحالات المريضة وعزلها ونقلها إلى مراكز العزل السريري الطبي والحجر الصحي للمخالطين للتقليل من منسوب العدوى أعطت نتيجة»، معتبرا أن هذه النتائج «موقتة»، ويمكن أن تصبح دائمة إذا استمرّرنا في تنفيذ استراتيجيتنا بالدقة والكفاءة اللازمة.

وأوضح أن عودة الحياة لطبيعتها في الوقت الحالي سابقة لأوانها، قائلا «ما زلنا في مرحلة المواجهة مع الفيروس، والطواقم الصحية تعمل بكل طاقاتها وبجهود جبارة في الخطوط الأمامية للحد من انتشاره، ونحتاج الى تكاتف وتعاون الجميع لنتخطى هذه المرحلة».

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وأضاف أن خطة اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا ووزارة الصحة الخاصة بعودة المواطنين العالقين بالخارج نجحت في جميع مراحلها، مثمنا تعاون كل الجهات المعنية ومشاركتهم في نجاح الخطة، مشيرا إلى أن كل القطاعات بالدولة تعمل يدا بيد في مجابهة فيروس كورونا المستجد.

وطالب وزير الصحة المواطنين بالمحافظة على الإنجاز الذي حققته الحكومة والأجهزة الأمنية بتوجيهات من اللجنة العليا في التعامل مع الوباء والحد من انتشاره.

وقال وزير الصحة إن منظمة الصحة العالمية ذكّرت الدول بأن مواجهة كورونا هي مسألة طويلة الأمد، مضيفا أن الصين نفسها إلى حد الآن لم ترفع كل القيود؛ لأنها تخشى موجة ارتدادية.. «نحن في سباق مسافات طويلة مع كورونا»، مؤكدا ضرورة أن تقرأ الدولة احتمالًا لأسوأ السيناريوهات، حتى وإن كان واردًا بنسبة 1%.