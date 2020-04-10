عقوب يدعو مخالطي المصابين بـ«كورونا» إلى الالتزام بالحجر الصحي

وزير الصحة في الحكومة الموقتة، سعد عقوب، (أرشيفية: الإنترنت)

دعا وزير الصحة في الحكومة الموقتة، سعد عقوب جميع المخالطين للحالات التي تأكد إصابتها بفيروس «كورونا» المستجد، إلى الالتزام بالحجر الصحي المنزلي، منوها بأن أكثر الحالات المكتشفة لم تظهر عليها أعراض مرضية.

وأكد متابعته جميع المصابين الموجودين في مستشفى العزل السريري الطبي بمستشفى الهواري العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وذلك حرصا من وزارة الصحة على اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في التعاطي مع هذا المرض، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية في بنغازي، أمس الخميس.

ونوه بأن مراكز العزل السريري الطبي مستعدة لاستقبال أي حالة تعاني من التهابات تنفسية سواء كانت إنفلونزا عادية أو حساسية موسمية أو مشتبه بإصابتها بـ«كورونا».

وشدد على جميع المواطنين تطبيق جميع الإجراءات الوقائية بخاصة التزام الحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن، وأن أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية.

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وأوضح أن ارتفاع أعداد حالات الاشتباه بـ«كورونا» طبيعي وليس بكارثي، معقبا: «إذا استمررنا على هذا النحو فنحن نمشي ضمن الخطة الموضوعة لاستقبال الحالات حسب الإمكانات».

وأمس، ارتفع عدد الحالات المسجلة في ليبيا إلى 24 إصابة، بعد اكتشاف ثلاث حالات في بنغازي، كانت مخالطة لأول حالة اكتشفت في المدينة.