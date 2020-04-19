المسماري يؤكد أن قوات «الوفاق» تحاول السيطرة على كل الطرق المؤدية إلى ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 أبريل 2020, 10:57 مساء
الناطق الرسمي باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري, (أرشيفية : الإنترنت)

أكد الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، أن قوات حكومة الوفاق تحاول السيطرة على كل الطرق التي تؤدي إلى ترهونة.

ولفت المسماري، في مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن قوات حكومة الوفاق، قامت صباح السبت بتحشيد أعداد كبيرة من جنوب غرب زليطن، وبدأت هجومًا «رئيسيًّا» من منطقة القره بولي، إضافة إلى هجوم على منطقة الطويشة، مضيفًا أن قوات الوفاق دفعت بآلاف المقاتلين والمعدات العسكرية من مختلف أنواع الأسلحة وبعض الطائرات المسيرة، لكن «قواتنا كانت جاهزة تمامًا لصد هذا الهجوم».

«بركان الغضب»: ضربتان جويتان ضد القيادة العامة في المصابحة بترهونة

وشدد على أن قوات القيادة العامة، «حرمت» قوات الوفاق من القدرات الجوية التي اُستُخدمت في منطقة صبراتة، حيث اسقطت خمس طائرات مسيرة كانت تمهد للهجوم.

ويوم الإثنين الماضي، أعلنت قوات حكومة الوفاق، السيطرة على مدينتي صبراتة وصرمان ومناطق الساحل الغربي من قوات القيادة العامة، و«تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«يوفنتوس» يخطط للم شمل زيدان وكريستيانو على انقاض «ريال مدريد»
رياضة عالمية
ميسي و38 مليون يورو سنويا على مائدة إغراء برشلونة لنيمار
رياضة عالمية
مختبر صيني يرد على اتهامات بنشر فيروس «كورونا»
دولى
«كورونا» يحصد أرواح 160 ألف شخص.. وولايات أميركية تتمرد على «الحجر»
دولى
الموت يُغيب رجل الإنجازات في الاتحاد.. سعد مسعود
رياضة محلية
«كتاب الوسط»: حمامة يبحث في «الوثائق البريطانية ببرقة وطرابلس الغرب»
ثقافة وفن
استطلاع لـ«الوسط» حول تعدد مبادرات حل الأزمة الليبية: الخلل في عدم إشراك الشعب
ليبيا
كريم قاسم: سعيد بتصدر «ليل خارجي» قائمة الأعلى مشاهدة في مصر
ثقافة وفن
شكوك «كورونا» تحاصر الصين.. و«الصحة العالمية»: الوباء خارج السيطرة في أوروبا
دولى
«مكافحة الأمراض»: لا حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل الفنان حسن العريبي مؤسس فرقة المالوف
ثقافة وفن
في مثل هذا اليوم رحل الدبلوماسي رجل الدولة على أسعد إبراهيم الجربي
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

توم هانكس يروي تفاصيل شفائه من فيروس «كورونا»