«بركان الغضب»: ضربتان جويتان ضد القيادة العامة في المصابحة بترهونة

شعار عملية بركان الغضب. (أرشيفية: بوابة الوسط)

أعلن الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو، أن سلاح الجو التابع لقواته نفذ ضربتين جويتين ضد قوات القيادة العامة في المصابحة بمدينة ترهونة.



وأشار، في بيان نقله المركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب»، اليوم الأحد، استهداف آلية عسكرية مصفحة وعناصر تابعة لقوات القيادة العامة في الضربتين الجويتين. وبين قنونو أن الضربتين «لمساندة قواتنا في استئناف تقدمها اليوم الأحد وفقًا للخطة التي وضعتها غرفة العمليات في إطار عملية عاصفة السلام».

وأفادت مصادر متطابقة، في وقت سابق اليوم الأحد، بأن قوات حكومة الوفاق بدأت هجومًا متعدد المحاور باتجاه مدينة ترهونة. بعد يوم واحد من اندلاع اشتباكات بين قوات الوفاق وقوات القيادة العامة بالقرب من ترهونة.

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وأعلنت عملية «بركان الغضب» أن سلاح الجو أسقط منشورات باللغتين العربية والروسية فوق مدينة ترهونة، تدعو المواطنين إلى أن يلزموا بيوتهم ويبتعدوا عن أماكن تواجد «المسلحين»، حسب تعبير أحد تلك المنشورات.

ومنذ يوم أمس السبت، شهدت محاور القتال في جنوب العاصمة تصعيدًا ملحوظًا، هو الأكبر من نوعه، منذ دخول حرب العاصمة عامها الثاني. إذ أعلن الناطق العسكري باسم حكومة الوفاق، العقيد محمد قنونو، تدمير ثلاث آليات مسلحة في محيط مدينة ترهونة، والسيطرة على آلية مسلحة برشاش مضاد للطيران «12.5»، والقبض على أربعة عناصر مسلحة، ومقتل ثمانية آخرين.

في المقابل، نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين في قوات القيادة العامة القول إن القوات التابعة لحكومة الوفاق «فشلت في دخول ترهونة أمس السبت»، خلال التصعيد العسكري الذي شهدته جبهات القتال في محاور جنوب العاصمة طرابلس. ونسبت «رويترز» إلى المسؤولين، الذين لم تسمهم، القول إن «الهجوم تم صده». وقالوا أيضًا إنهم «أسقطوا طائرة مسيرة».