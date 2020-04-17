افتتاح مصنع أسطوانات أكسجين وقسم العناية في مستشفى ابن سينا بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الجمعة 17 أبريل 2020, 02:30 مساء
افتتاح قسم العناية الفائقة في مستشفى ابن سينا في سرت، 17 أبريل 2020، (بوابة الوسط)

افتتح مستشفى ابن سينا التعليمي بسرت اليوم، الجمعة، قسم العناية الفائقة المركزية بعد توسعته، ومصنعا لإنتاج أسطوانات الأكسجين.

وأوضح رئيس القسم، في تصريحات إلى «بوابة الوسط» أن القسم يحوي 26 سريرا بعد التوسعة، إضافة إلى أجهزة تنفس صناعي مجهزة للأسرة الطبية، وأجهزة ضخ وريدي وأجهزة مراقبة للعلامات الحيوية للمريض، كما يضم القسم غرفة للملاحظة للمرضى وغرفة للأطباء وعناصر التمريض مجهزة.

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وبالنسبة للمصنع، أوضح مدير عام المستشفى، الدكتور علي الزرقاء، إنه سينتج بمعدل ست أسطوانات كل ثلاث ساعات، وسيغطي احتياجات الأقسام الطبية والعناية والعمليات باحتياجاتها، ويمكن توفير الأسطوانات للمرافق والمستشفيات المجاورة.

ومن جهته، أوضح مسؤول الشؤون الفنية بالمستشفى، حفيظ طرشلو، أن المصنع يحوي في مكوناته على ضغط هواء ووحدات فصل ثاني أكسيد الكربون، وبخار الماء ووحدة تخزين الأكسجين ووحدة فصل النتروجين ووحدة الأكسجين.

حضر الاحتفالية رئيس المجلس التسييري لبلدية، سالم عامر سالم، وعدد من المسؤولين المحليين.

افتتاح مصنع أسطوانات الأكسجين في المستشفى
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