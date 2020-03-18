افتتاح قسم العزل في مستشفى ابن سينا بسرت

افتتحت إدارة مستشفى ابن سينا التعليمى في سرت قسم العزل والأمراض السارية الذى يحوى عشر غرف إيواء مجهزة، وأربع غرف عناية اثنتان منها تحوي أجهزة التنفس الصناعى وتخطيط القلب وأجهزة قياس ضغط الدم والسكر.

وقال المدير العام للمستشفى الدكتور على الزرقاء، لـ«بوابة الوسط» أن القسم جهز بالكامل بجهود ذاتية من الإدارة، منوها بأهميته في استقبال حالات العزل، وحالات الأمراض السارية لعلاجها.

وطالب الزرقاء وزارة الصحة بالحكومة الموقتة والمجلس التسييري للبلدية بالوقوف مع المستشفى الإيوائى الوحيد في سرت، ودعمه بالإمكانات اللازمة للقيام بعمله على الوجه المطلوب.

وأمس الثلاثاء، أعلنت بلدية سرت تشكيل غرفة عمليات للطوارئ بقيادة رئيس المجلس التسييري للبلدية سالم عامر سالم، وعضوية مسؤولي الأجهزة الطبية والصحية وجامعة سرت، وخبراء لمتابعة ومجابهة فيروس «كورونا» والتنسيق والتواصل مع الحكومة بالخصوص.

إحدى غرف قسم العزل