افتتاح قسم العزل في مستشفى ابن سينا بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 18 مارس 2020, 01:35 مساء

افتتحت إدارة مستشفى ابن سينا التعليمى في سرت قسم العزل والأمراض السارية الذى يحوى عشر غرف إيواء مجهزة، وأربع غرف عناية اثنتان منها تحوي أجهزة التنفس الصناعى وتخطيط القلب وأجهزة قياس ضغط الدم والسكر.

وقال المدير العام للمستشفى الدكتور على الزرقاء، لـ«بوابة الوسط» أن القسم جهز بالكامل بجهود ذاتية من الإدارة، منوها بأهميته في استقبال حالات العزل، وحالات الأمراض السارية لعلاجها.

وطالب الزرقاء وزارة الصحة بالحكومة الموقتة والمجلس التسييري للبلدية بالوقوف مع المستشفى الإيوائى الوحيد في سرت، ودعمه بالإمكانات اللازمة للقيام بعمله على الوجه المطلوب.

وأمس الثلاثاء، أعلنت بلدية سرت تشكيل غرفة عمليات للطوارئ بقيادة رئيس المجلس التسييري للبلدية سالم عامر سالم، وعضوية مسؤولي الأجهزة الطبية والصحية وجامعة سرت، وخبراء لمتابعة ومجابهة فيروس «كورونا» والتنسيق والتواصل مع الحكومة بالخصوص.

إحدى غرف قسم العزل
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس»: السعوديون على أعتاب مرحلة اقتصادية صعبة نتيجة انهيار أسعار النفط ...
اقتصاد
ترامب: ندرس خطة لإرسال شيكات إلى الأميركيين بقيمة 1000 دولار
اقتصاد
هذا ما نعرفه عن تطوير اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد
دولى
المسماري يدخل الحجر الصحي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا»
ليبيا
السعودية تحظر الصلاة في المساجد لجميع الفروض باستثناء الحرمين الشريفين لمنع تفشي...
عربى
بوتين: ابتكار «روسي – ياباني» للكشف السريع عن فيروس كورونا في أبريل
دولى
رياض اللافي لـ«بوابة الوسط»: مؤيد في ليبيا وسط الأهل رغم «كورونا»
رياضة محلية
بعد قرار «أوقاف الموقتة» .. الثني يقرر غلق المساجد
ليبيا
مصدر مالي: بعض بنود الترتيبات المالية 2020 مازالت قيد المناقشة
ليبيا
الصين تختبر أول لقاح ضد فيروس «كورونا»
دولى
بكين تعلن استياءها من وصف ترامب كورونا بـ«الفيروس الصيني»
دولى
الممثل البريطاني إدريس إلبا يعلن إصابته بفيروس «كورونا»
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كوفيد 19».. ناقل العدوى الفائق وهم أم واقع؟ وماذا فعلت «المريضة 31»؟