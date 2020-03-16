غرفة عمليات لـ«طوارئ كورونا» في سرت

أعلنت بلدية سرت تشكيل غرفة عمليات للطوارئ برئاسة رئيس المجلس التسييري للبلدية سالم عامر سالم، وعضوية مسؤولي الأجهزة الطبية والصحية وجامعة سرت، وخبراء لمتابعة ومجابهة فيروس «كورونا» والتنسيق والتواصل مع الحكومة بالخصوص.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بديوان بلدية سرت، ضم عضو مجلس النواب عن سرت الدكتور حسن الزرقاء، وسالم عامر سالم، ورئيس وأعضاء لجنة مكافحة الأمراض المعدية بسرت، وأعضاء لجنة مكافحة فيروس «كورونا» المستجد، وبحضور عميد كلية الطب البشري بجامعة سرت.

وقال مسؤول إدارة الإعلام بالبلدية في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الاجتماع خصص لمتابعة الإجراءات الاحترازية التي اتخدتها اللجنة المكلفة من رئيس المجلس التسييري ببلدية سرت بشأن مكافحة «كورونا»، ومتابعة الاحتياحات العاجلة لتجهيز مواقع للحجر الصحي وقسم العزل بالمستشفى وتوفير التجهيزات لهم.

وأشار الزرقاء إلى اتخاد عدد من الإجراءات الاحترازية خلال لقاء موسع مع معالي رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني بحضور عضوى مجلس النواب عن سرت زايد هدية، والدكتور حسن الزرقاء، ووزير الصحة بالحكومة الموقتة، ومدير عام مستشفى ابن سينا الدكتور علي الزرقاء اليومين الماضيين.

وجرى الاتفاق على شكل عاجل بتوفير معدات ومستلزمات طبية لمجابهة «كورونا»، وتجهيز قسم العزل بالمستشفى، وتشكيل فرق طبية بالخصوص. واختيار موقعين طبيين هما الوحدة الصحية القبيبة، والوحدة الصحية الخمسين للحجر الصحي، وزيارة موقع المخازن الطبية لقطاع الصحة، ليكون مستشفى ميدانيي بعد إعداد مقايسة المعاينة من قبل إدارة الخدمات الصحية سرت.

كما تقرر تخصيص أرقام هواتف للغرفة للتواصل، وتكليف مدربين للفرق الطبية، واستمرار حملات التوعية والإرشادات الطبية بالتنسيق بين اللجنة المكلفة وإدارة الإعلام ببلدية سرت وإذاعة سرت بالخصوص وبالتعاون مع فوج كشاف سرت وشبيبة الهلال الأحمر والهيئة الليبية للإغاثة.