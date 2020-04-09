سعر صرف الدولار بعد ضوابط «المركزي» لفتح منظومة النقد الأجنبي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 أبريل 2020, 03:09 مساء

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية اليوم، الخميس، بعد يوم واحد من صدور الضوابط التنظيمية لفتح منظومة بيع النقد الأجنبي لتوفير السلع الغذائية والدوائية.

وصعدت العملة الأميركية بفارق ثلاثة قروش، مسجلة 4.93 دينار مقابل 4.90 دينار، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويوم الإثنين الماضي وجه محافظ المصرف المركزي في طرابلس، الصديق الكبير، رسالة إلى رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، يعلن فيها الكبير فتح منظومة بيع النقد الأجنبي لتوفير السلع الغذائية والدوائية اعتبارًا من بعد غد الخميس لمواجهة أزمة فيروس «كورونا» المستجد.

في حين أصدر المصرف المركزي، أمس الأربعاء، ضوابط تنظيم إجراءات فتح الاعتمادات المستندية خلال الفترة الحالية، وشملت تحديد الحدود الدنيا والعليا لقيمة الاعتماد المستندي الواحد للسلع التجارية والمستلزمات الصناعية والأدوية وكذلك السلع الغذائية كالقمح والشعير والسكر.

واستقر سعر صرف اليورو والجنيه الإسترليني عند مستويات أمس بواقع 5.28 دينار وستة دنانير على التوالي في السوق الموازية. وعلى الوتيرة نفسها، سجلت الليرة التركية استقرارا عند مستوى 0.73 دينار، والدينار التونسي عند 1.65 دينار.

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