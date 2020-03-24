شركة الكهرباء تعلن طرح الأحمال نتيجة فقدان 370 ميغاوات بمحطة مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 مارس 2020, 02:27 مساء
محطة كهرباء مصراتة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء خروج الوحدة الأولى الغازية بمحطة مصراتة ومولد البخار الخاص بها للدورة المزدوجة، مما أدى إلى فقد ما قيمته 370 ميغاوات، ووجود عجز في تلبية كامل الطلب على الطاقة واللجوء إلى عملية طرح الأحمال.

اقرأ أيضا: إعادة تشغيل وحدتي التوليد البخارية والغازية الثانية بمحطة كهرباء مصراتة

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم الثلاثاء، أنها تعمل على صيانة الوحدة لإعادتها إلى الخدمة، مشيرة إلى أنه لولا وجود مكب ملاصق لمحطة جنوب طرابلس لما تم اللجوء لعملية طرح الأحمال.

وناشدت الشركة جميع الجهات الاعتبارية ضرورة إيجاد بديل للمكب الملاصق للمحطة حتى تتمكن من تشغيل وحدات التوليد بها ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية .

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مؤسسة «باركليز» تخفض توقعات سعر النفط 12 دولارا في 2020
اقتصاد
«كورونا» يدفع «إنستاكارت» للاستعانة بـ300 ألف عامل توصيل
منوعات
الصين ترفع قيود التنقل عن المقاطعة التي انتشر منها «كورونا»
دولى
واشنطن تقتطع مليار دولار من مساعدتها لأفغانستان بسبب المأزق السياسي
دولى
محمد الحسن الرضا السنوسي يدعو لوقف الاقتتال والتفرغ لمواجهة فيروس كورونا
ليبيا
غوتيريس يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار جراء «كورونا»..«اخرسوا البنادق واخمدوا ...
دولى
تعليق الدوري الإسباني لأجل غير مسمى
رياضة عالمية
الناظوري: المخزون الاستراتيجي للسلع يكفي 8 أشهر
ليبيا
«كورونا» ينجح فيما عجزت السلطة عن تحقيقه إزاء الحراك الجزائري
عربى
فيروس «كورونا» يتوغل: البشرية تشدد إجراءاتها من اليابان إلى أميركا مرورا بأوروبا...
دولى
تجربة 4 عقاقير كعلاج محتمل لفيروس كورونا في أوروبا
دولى
ميركل: ألمانيا تمنع التجمعات لأكثر من شخصين
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على فوائد الماء البارد