إعادة تشغيل وحدتي التوليد البخارية والغازية الثانية بمحطة كهرباء مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 مارس 2020, 07:44 مساء
محطة كهرباء مصراتة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الأربعاء، عن إعادة تشغيل وحدتي التوليد البخارية والغازية الثانية بمحطة كهرباء مصراتة ودخولهما على الشبكة العامة بقدرة 460 ميجا وات بعد انتهاء صيانتهما من قبل المختصين.

وقالت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن عودة وحدتي التوليد بمحطة مصراتة إلى العمل سيؤدي إلى تحسن أداء الشبكة الكهربائية وانخفاض ساعات طرح الأحمال اعتبارآ من مساء اليوم الأربعاء.

كانت الشركة العامة للكهرباء أعلنت الأحد الماضي، عن خروج الوحدة الغازية الثانية والبخارية في محطة مصراتة المزدوجة عن الخدمة، بسبب خلل فني مما سبب في فقد ما طاقته 450 ميجاوات من القدرة الإنتاجية.

وتقدمت الإدارة التنفيذية بالشركة العامة للكهرباء بالشكر إلى كل من ساهم في إعادة تشغيل الوحدتين وإرجاعهما إلى وضعهما الطبيعي خدمة للوطن والمواطن.

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