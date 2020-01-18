صنع الله يطالب عقيلة صالح بالتدخل في أزمة إيقاف العمل بالمنشآت النفطية

رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله. (الإنترنت)

طالب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفي صنع الله، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالتدخل، لإلغاء قرار إقفال الموانئ والحقول النفطية بالمناطق الوسطي والشرقية، وإصدار توجيهات بالتراجع الفوري عن هذه التعليمات وإلغائها «خدمة للمصلحة العامة».

ولفت صنع الله في خطاب موجه من المؤسسة إلى رئيس مجلس النواب اليوم السبت، إلى أن الخسائر اليومية لإيقاف حقول النفط تقدر بحوالي 55 مليون دولار يوميا.

وبحسب صنع الله فإن اللواء ناجي أحمد المغربي رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية والعقيد علي الجيلاني من غرفة عمليات سرت الكبري، أصدرا تعليماتهما إلي مراقبي الموانئ وإلي الشركات المشغلة لموانئ السدرة والبريقة وراس لانوف والزويتينة والحريقة، حول إغلاق تلك الموانئ وتعطيل التصدير منها.

وأشار إلى التبعات التي ستنتج عن هذا الإجراء وما قد ينتج عنه من إيقاف إنتاج حقول النفط الخام، مما يزيد عن 50 حقلا ومحطة منتشرة بحوض سرت النفطي لكل من خامات السدرة وسبرتيكا وآمنا والبريقة والزويتينة وأبو الطفل ومسلة والسرير وبما يقارب إنتاج يومي يصل إلي 800 ألف برميل في اليوم.

وكشف أن هناك تأثيرا كبيرا أيضا لهذا الإجراء يتمثل في تآكل التسهيلات السطحية وخطوط نقل النفط الخام وتوقف الإنتاج المفاجئ، مما سيتسبب في تجمد خام مسلة والسرير الشمعي بخط 34 بوصة الواصل بين السرير الحريقة بمسافة 530 كيلو مترا، بالإضافة إلي تجمد النفط لخام أبو الطفل الشمعي بخط 34 بوصة وخط 40 بوصة بمسافة 350 كيلو مترا لكليهما، حتي ميناء الزويتينة، مضيفا «في حال تفريغها ستتسبب في تلوث بيئي واسع الانتشار».

وأوضح أن هذه التداعيات الأمنية ستؤدي أيضا إلي التأثير علي إمدادات الغاز الطبيعي التي تزود محطات توليد الكهرباء لكل من محطتي شمال بنغازي والزويتينة، إذ تنتج هاتين المحطتين ما يقارب 1560 ميجاوات منها 1260 ميجاوات بواسطة الغاز الطبيعي والباقي 300 ميجاوات بواسطة الديزل، كما أن هناك إمدادات المكثفات وبالتالي ستتوقف كميات LPG من ميناء الزويتينة عن تزويد المنطقة بغاز الطهي.

وشدد صنع على الله على «الموقف الثابت للمؤسسة الوطنية للنفط» ومطالباتها المستمرة والمتجددة حول تعزيز دور الشفافية في جوانب الإنفاق الحكومي وأين تنفق الإيرادات النفطية وعدالة التوزيع بين أبناء الشعب الليبي، قائلا في خطابه لرئيس مجلس النواب، «طالبت المؤسسة سرا وعلانية مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية بتطبيق ذلك كما يولي المجتمع الدولي أهمية كبيرة لهذا الجانب وكما تعلمون فإن تعزيز الشفافية والعدالة في التوزيع هو من ضمن أولويات مسار برلين في الجانب الاقتصادي.. وبالتالي فإن إغلاق الإنتاج ليس خطوة بناءة في هذا التوقيت لتحقيق هدف الشفافية وعدالة التوزيع».

مصدر بمؤسسة النفط: 700 ألف برميل خسائر توقف تصدير النفط الليبي يوميا

وفي وقت سابق الجمعة أعلن بيان يحمل توقيع «ملتقى القبائل والمدن الليبية»، عزم مصدريه «إيقاف تصدير النفط من جميع الموانئ الليبية بدءا بميناء الزويتينة النفطي»، وطالب البيان الذي لم يرد فيه اسم قبيلة أو مدينة بعينها، جهات الاختصاص والمجتمع الدولي بـ«فتح حساب لإيداع إيرادات النفط حتى تشكل حكومة تمثل كل الشعب الليبي».

بينما حذرت المؤسسة الوطنية للنفط من إغلاق المنشآت والموانئ النفطية التابعة لها لما لهذه الخطوة من تداعيات وخيمة على الاقتصادي الليبي، معلنة عن إدانتها هذه الخطوة التي تأتي استباقا لمؤتمر برلين الذي سيعقد يوم الأحد المقبل، منبهة إلى أنها في هذه الحالة ستكون مجبرة للبحث عن «خيارات أخرى» لتأمين المنشآت الحيوية.