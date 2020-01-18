مصدر بمؤسسة النفط: 700 ألف برميل خسائر توقف تصدير النفط الليبي يوميا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 يناير 2020, 12:35 صباحا
إحدى المنشآت النفطية في ليبيا، (أرشيفية: الإنترنت)

قال مصدر بالمؤسسة الوطنية للنفط، فضل عدم ذكر اسمه إن إيقاف جميع صادرات النفط من وسط وشرق ليبيا غداً (باستثناء ميناء الزويتينة التي لا يزال يعمل)، ‎سيؤدي إلى انخفاض الإنتاج بمقدار 700 ألف برميل/يوميا على الأقل.

وأوضح المصدر إلى أن خسائر الخام ستصل إلى 46.593.400 مليون دولار يوميا، بينما خسائر الغاز ستصل إلى 720,300.00 مليون دولار يوميا، بمجموع يصل إلى 47 مليونا و313 ألفا و700 دولار.

ولفت المصدر، إلى وجود توجيهات مباشرة من الجيش الوطني الليبي، حيث أمر كل من قائد حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الشرقية ناجي المغربي والعقيد علي الجيلاني من غرفة عمليات سرت، موظفي الموانئ والشركات، وطلبوا منهم إيقاف جميع عمليات التصدير.

وفي وقت سابق الجمعة أعلن بيان يحمل توقيع «ملتقى القبائل والمدن الليبية»، عزم مصدريه «إيقاف تصدير النفط من جميع الموانئ الليبية بدءا بميناء الزويتينة النفطي»، وطالب البيان الذي لم يرد فيه اسم قبيلة أو مدينة بعينها، جهات الاختصاص والمجتمع الدولي بـ«فتح حساب لإيداع إيرادات النفط حتى تشكل حكومة تمثل كل الشعب الليبي».

بيان يحمل توقيع «ملتقى القبائل والمدن الليبية» يعلن عزمها إيقاف تصدير النفط الليبي

بينما حذرت المؤسسة الوطنية للنفط من إغلاق المنشآت والموانئ النفطية التابعة لها لما لهذه الخطوة من تداعيات وخيمة على الاقتصادي الليبي، معلنة عن إدانتها هذه الخطوة التي تأتي استباقا لمؤتمر برلين الذي سيعقد يوم الأحد المقبل، منبهة إلى أنها في هذه الحالة ستكون مجبرة للبحث عن «خيارات أخرى» لتأمين المنشآت الحيوية.

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