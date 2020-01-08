«الوطني لمكافحة الأمراض» يسجل 204 حالات اشتباه بالليشمانيا في أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 يناير 2020, 01:50 صباحا

أعلنت إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، عن تسجيل 204 حالات اشتباه بالليشمانيا، خلال الفترة من 23 إلى 29 ديسمبر الماضي.

وأوضحت الإدارة في بيان الثلاثاء، في النشرة الوبائية الليبية لشبكة الانذار المبكر والاستجابة، أن الأسباب الرئيسية للمرض، تتمثل الالتهابات التنفسية العليا والسفلى والإسهالات.

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وبحسب النشرة الوبائية فإن عدد حالات اشتباه حصبة وارتفاع الحرارة والطفح الجلدي، سجل 6 حالات, في حين بلغ عدد حالات الإصابة بالسحايا حالتان اشتباه فقط, فضلا عن 6 حالات اشتباه بالسعال ديكي.

وعن الأمراض المنقولة بالمياه, أعلنت الإدارة من خلال نشرتها الوبائية تسجيل 20 حالة اشتباه بمتلازمة يرقان.

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