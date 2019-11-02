«الوطني لمكافحة الأمراض» يرصد 465 حالة ليشمانيا في أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 نوفمبر 2019, 06:20 مساء
علاج أحد المصابين بالليشمانيا في مستشفى تاورغاء العام (الإنترنت)

سجلت إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، 465 حالة ليشمانيا، خلال أسبوع بين 21 و27 أكتوبر الماضي، وفق النشرة الوبائية الليبية لشبكة الإنذار المبكر والاستجابة التي تصدرها الإدارة.

ووفق النشرة فإن حالات ارتفاع الحرارة والطفح الجلدي خلال الفترة نفسها سجلت 19 حالة و28 حالة متلازمة يرقان، التي تنتقل عبر المياه، في حين بلغ عدد حالات الإصابة بالسحايا 9 أشخاص، فضلًا عن حالتي سعال ديكي.

وذكرت الإدارة، خلال النشرة الوبائية، أن الأسباب الرئيسية للأمراض الالتهابات التنفسية العليا والسفلى والإسهالات.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أعلن الثلاثاء الماضي، وصول شحنة جديدة من علاج مرض الليشمانيا «البنتوستام».

ودعت إدارة الصيدلة والمعدات الطبية بالمركز، في بيان، مندوبي عيادات الجلدية بالمناطق التي تعاني المرض، التوجه إلى قسم المخازن الطبية بالمركز فرع قرجي؛ لتسلم مخصصاتها.

وأكدت الإدارة ضرورة اصطحاب إحصائية بعدد الحالات المسجلة حديثًا، والحالات التي تم علاجها، مرفقة برسالة رسمية موجهة إلى إدارة المركز، وختم للتوقيع على نموذج التسلم.

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