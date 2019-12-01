مركز الطب الميداني: مقتل 3 أطفال في قصف على السواني

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 ديسمبر 2019, 08:31 مساء

قال مركز الطب الميداني والدعم إنه تلقى بلاغا عن قصف طيران حربي بمنطقة السواني، تسبب في «استشهاد ثلاثة أطفال وإصابة طفل رابع بإصابات بليغة».

وأوضح المركز في بيان اليوم، أن سيارات الاسعاف بالمستشفى الميداني السواني التابع لمركز الطب الميداني والدعم هرعت اليوم الأحد، إلى المنطقة القريبة من كوبري السواني لإسعاف الطفل محمد جمال يوسف حلمي العمر 9 سنوات والذي فارق الحياة على الفور، وانتشال جثة الطفلة محبة عياد آدم، 4 سنوات، كما تم انتشال جثة طفل لم يتسنَ معرفة هويته.

ولفت إلى إسعاف الطفل يوسف جمال يوسف حلمي 10 سنوات، الذي تعرض لإصابات بليغة على المستوى العلوي للأرجل وشظايا في البطن والظهر، وتم نقله الى مستشفى شارع الزاوية لتلقي العلاج اللازم، موضحا أن القصف تسبب في إصابة عدة منازل وسيارات المواطنين القاطنين بالقرب من كوبري السواني.

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