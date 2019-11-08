رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار يلتقي محافظ مصرف البحرين المركزي

جانب من زيارة وفد المؤسسة الليبية للاستثمار إلى البحرين. (حساب المؤسسة على فيسبوك).

التقى رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود، مع محافظ مصرف البحرين المركزي، سعيد المعراج، في العاصمة البحرينية المنامة لمناقشة أوجه التعاون والدعم الفني والاستشاري بين الطرفين.

وقالت المؤسسة في بيان لها، إن اللقاء الذي جرى الأربعاء الماضي عقد «تنفيذا لإستراتيجية الحوكمة والامتثال للمعايير الدولية للصناديق السيادية وحماية أصول المؤسسة بوصفها صندوقا للأجيال القادمة»، وفق صفحتها على موقع «فيسبوك».

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كما زار وفد من المؤسسة الليبية معهد «البحرين للدراسات المصرفية والمالية» الموكل إليه خطة تدريب وتأهيل موظفي المؤسسة «ليكون كل العاملين على جاهزية تامة لمواكبة تنفيذ الإستراتيجية المعتمدة»، وشملت الزيارة لقاء مع المدير التنفيذي للمعهد أحمد الشيخ، لمتابعة سير تنفيذ الخطة التدريبية.

وخلال الزيارة تم عقد اجتماع فني جمع كلا من فريق المؤسسة ومستشارى شركة «ديلويت» لمناقشة آليات العمل المطلوبة لاستحقاقات تنفيذ إستراتيجية المؤسسة التي تعمل منذ أشهر على «تنفيذ إستراتيجية للحوكمة والامتثال وحماية أصولها بالشراكة مع المؤسسات والشركات الدولية الرائدة».