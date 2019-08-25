«الليبية للاستثمار» تعدل أنظمتها الأساسية لتفعيل «الحوكمة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 أغسطس 2019, 03:41 مساء
مقر المؤسسة الليبية للاستثمارات (أرشيفية:الإنترنت)

أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار، اليوم الأحد، تعديل الأنظمة الأساسية للشركات والمحافظ التابعة لها بما يتماشي مع مبادئ الحوكمة والشفافية.

وأشارت في بيان صحفي، اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه إلى «اعتماد الأنظمة الأساسية المعدلة لكل من الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، والمحفظة الاستثمارية طويلة المدي، ومحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، في اجتماعات الجمعيات العمومية الغير عادية التي عقدت بمقر المؤسسة اليوم».

وفي العام الماضي، أصدرت حكومة الوفاق الوطني القرار رقم 15 لسنة 2018م، بشأن تقرير أحكام إصلاحية، ومنشور ديوان المحاسبة رقم 7 لسنة 2018م، بشأن تعارض المصالح بمجالس إدارات الشركة العامة وما في حكمها.

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ونوهت المؤسسة إلى «تفعيل المادة المتعلقة بالأحكام الخاصة بالحوكمة وتعارص المصالح من النظام الأساسي والتي تنص علي أنه «لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة تولي أي وظائف تنفيذية أو رقابية أو إشرافية أو اكتساب صفة رئيس أو عضو مجلس إدارة في الشركات المملوكة والتابعة بشكل مباشر أو غير مباشر».

وأشارت إلى العمل بالمادة التي تؤكد أنه «لا يجوز لمدير عام الشركة أو المحفظة ونائبه أن يكون عضوا في مجلس إدارة الشركة أو أن يتولي أي وظيفة تنفيذية أو أن يكتسب صفة رئيس أو عضو مجلس إدارة في الشركات المملوة والتابعة».

ولفتت إلى أن ذلك «يفتح باب إتاحة الفرص أمام جميع الليبيين للمساهمة في إدارة صندوقهم السيادي من خلال الترشح لشغل عضويات مجالس الإدارة للشركات التابعة والمحافظ بأكبر قدر ممكن العناصر الكفوءة».

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