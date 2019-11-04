تشكيل لجنة لحل أزمة «رواتب عقود الصحة المتأخرة منذ 2015» في غريان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 نوفمبر 2019, 08:40 مساء
مستشفى غريان المركزي التعليمي، (الإنترنت: أرشيفية)

بحث عميد بلدية غريان يوسف البديري، ووزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق المهدي الأمين الورضمي، اليوم الإثنين، سبل حل إشكالية تأخر الإفراج عن رواتب عقود الصحة التابعة لإدارة الخدمات الصحية غريان منذ العام 2015.

وقرر الطرفان، في اجتماع حضره مندوب عن وزارة الصحة ومدير إدارة الخدمات الصحية غريان، تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارتي العمل والصحة والبلدية، لاستكمال الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة لحل الأزمة، مشددين على أهمية «حلها في أقرب وقت»، حسب بيان نشره المجلس البلدي غريان عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

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وأشار البيان، إلى أن عميد البلدية طمأن «بقرب انفراج الأزمة واعتبارها من أولويات عمل البلدية وإدارة الخدمات الصحية غريان».

وفي أغسطس الماضي، أعلنت بلدية غريان «الإفراج قريبا» عن رواتب عقود الصحة المتأخرة منذ العام 2015، بعد بدء العمل في توفير النواقص من الوثائق والبيانات الخاصة بالعقود.

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