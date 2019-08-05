لجنة الطوارئ تؤكد توفير سيولة مالية لغريان قبل العيد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 أغسطس 2019, 08:39 صباحا
لقاء عضو لجنة الطوارئ بحكومة الوفاق، فيصل قرقاب وعميد بلدية غريان، يوسف بديري، 4 أغسطس 2019، (حكومة الوفاق)

قال عضو لجنة الطوارئ بحكومة الوفاق، فيصل قرقاب، إن المياه ستعود إلى غريان في أقرب وقت ممكن، منوها بتواصل اللجنة مع المصرف المركزي في طرابلس، لتأمين سيولة مالية للبلدية قبل عيد الأضحى.

وبحث قرقاب، مع عميد بلدية غريان، يوسف بديري التحديات والعراقيل التي تواجه البلدية، والتي من أبرزها انقطاع الكهرباء، والنظافة، إضافة إلى جملة من المواضيع التي من شأنها تحسين الخدمات الأساسية بالمدينة، وفق بيان إدارة التواصل بحكومة الوفاق على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

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حضر الاجتماع مدير عام شركة ليبيا للاتصالات والتقنية، عادل أبو فارس، الذي أعلن إطلاق خدمات الجيل الرابع في غريان خلال أسابيع قليلة قادمة.

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