«داخلية الوفاق» تقدم مقترحاً لدمج «منتسبي القوى المساندة للجيش والأجهزة الأمنية في مؤسسات الدولة»

ندوة أقامتها رئاسة الأركان العامة بالجيش التابع لحكومة الوفاق, 23 سبتمبر 2019 (داخلية الوفاق)

قدمت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ورقات عمل تتعلق بدمج منتسبي القوى المساندة للجيش والأجهزة الأمنية في مؤسسات الدولة، والخروج بتوصيات حول هذا الموضوع.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة صباح اليوم الإثنين، في ندوة أقامتها رئاسة الأركان العامة بالجيش بعنوان «تنظيم واستيعاب القوى المساندة في مؤسسات الدولة».

ووفق بيان لوزارة الداخلية، ستقدم هذه التوصيات في اليوم الختامي للندوة، غدا الثلاثاء.

افتتاح معرض التجهيزات الأمنية بديوان وزارة الداخلية في طرابلس

وافتتح وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق العميد خالد مازن، الأربعاء الماضي، معرض التجهيزات الأمنية الذي أُقيم بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس ونظمته إدارة شؤون الإمداد بالوزارة.

وجرى افتتاح معرض التجهيزات الأمنية بحضور مدير إدارة الإمداد بوزارة الداخلية ورئيس مكتب الإمداد وعدد من مديري الإدارات ومديريات الأمن وضباط الشرطة التابعين لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني.