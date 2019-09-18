افتتاح معرض التجهيزات الأمنية بديوان وزارة الداخلية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 سبتمبر 2019, 04:49 مساء
العميد خالد مازن يفتتح معرض التجهيزات الأمنية بديوان الوزارة في طرابلس. (وزارة الداخلية)

افتتح وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني العميد خالد مازن، اليوم الأربعاء، معرض التجهيزات الأمنية الذي أُقيم بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس ونظمته إدارة شؤون الإمداد بالوزارة.

وجرى افتتاح معرض التجهيزات الأمنية بحضور مدير إدارة الإمداد بوزارة الداخلية ورئيس مكتب الإمداد وعدد من مديري الإدارات ومديريات الأمن وضباط الشرطة التابعين لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن العميد خالد مازن اطلع، رفقة الحضور، على محتويات المعرض من تجهيزات أمنية وعروض ملابس خاصة بأعضاء هيئة الشرطة، واستمع لشروح وافية حول هذه التجهيزات من قبل المشرفين على المعرض.

وأشارت إلى أن المعرض تخلله عروض للتجهيزات الأمنية التي تهدف إلى المحافظة على الانضباطية وإظهار هيبة رجال الأمن والشرطة من خلال ما يحتويه المعرض من تجهيزات وملابس خاصة بكافة مكونات الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.

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