قنونو: إسقاط طائرة إماراتية مسيرة هاجمت مطار مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 أغسطس 2019, 11:15 مساء
الناطق باسم قوات الجيش التابعة لحكومة الوفاق الوطني، عقيد محمد قنونو. (الإنترنت)

قال الناطق باسم عملية «بركان الغضب»، العقيد محمد قنونو، إن «المضادات الدفاعية أسقطت صباح الأحد طائرة إماراتية مسيرة أخرى شارك مع طائرة أخرى في الهجوم على مطار مصراتة وحاولت استهداف الطائرات والبنية التحتية».

وأضاف قنونو في بيان حول سير المعارك في العاصمة طرابلس، أن «القصف بالطائرات المسيرة الإماراتية من قبل قوات القيادة العامة لم ينتج عنها أي إصابات لبنية سلاح الجو الليبي».

وتابع «رصدنا في الآونة الأخيرة ودرسنا كل تحركات طيران العدو، وأفشلنا كل محاولاته لضرب خطوطنا، ومحاولاته لفك الحصار عن طرق إمداده المقطوعة».

وقال إن «الهدوء الظاهر على المحاور ضمن استراتيجية المعركة لتفوقنا مخابراتيا، وعملياتيا»، متابعا «نرصد كل كبيرة وصغيرة، وعلى أهبة الاستعداد للتحرك في أي لحظة يصدر فيها الأمر، لتنفيذ الأمر المناسب».

وتسبّبت المعارك التي اندلعت في الرابع من أبريل الماضي، في سقوط 1093 قتيلًا وإصابة 5,762 بجروح بينهم مدنيون، فيما تخطى عدد النازحين 100 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - ... وانعقاد لساني
كاريكاتير
جهاز مكافحة الظواهر السلبية يبدأ حملته الأمنية في بنغازي
ليبيا
اتحاد السلة يفجر الأسئلة الصعبة حول الاستبعاد الغامض من المشاركة الأفريقية
رياضة محلية
مطالب ليبية بكشف المتورطين الثلاثة في قضية تحريض باكيتا وكلمنتي
رياضة محلية
ذكريات أغسطس تعيد قصة عبد السلام أصغر هداف ليبي قبل 21 عامًا
رياضة محلية
نورلاند يلتقى سلامة ويرحب بفرصة لقائه شخصيات سياسية ليبية
ليبيا
وصول أول رحلة إلى مطار سبها بعد 5 سنوات من الإغلاق
ليبيا
في مثل هذاليوم ودعنا القاضي والشاعر عبدربه فضيل الغناي
ثقافة وفن
«رايتس ووتش» تطالب الحكومة الموقتة بـ«بذل كل الجهود لضمان عودة سرقيوة»
ليبيا
المنتخب الليبي يبدأ استعداداته لمونديال أستراليا
رياضة محلية
مقتل 90 مدنيا وإصابة أكثر من 200 شخص ونزوح 1285 أسرة جراء استمرار العنف في مرزق
ليبيا
سان جيرمان يستعد لضم بديل نيمار من اليوفي
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قصة ارتطام كوكب بالمشتري قبل 4.5 مليار عام