السراج يبحث مع سفير ألمانيا تطورات حرب العاصمة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 يوليو 2019, 09:03 صباحا
لقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، مع سفير ألمانيا، أوليفر أوفتشا، 23 يوليو 2019، (حكومة الوفاق)

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، مع سفير ألمانيا في ليبيا أوليفر أوفتشا مستجدات الأوضاع في ليبيا، وتطورات حرب العاصمة.

وقال السراج إن قوات حكومة الوفاق مستمرة في الحرب «دفاعا عن العاصمة، وحتى إرغام المعتدي على العودة من حيث أتى»، وفق بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بحكومة الوفاق على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

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من جانبه، أكد أوفتشا موقف بلاده الداعي إلى وقف القتال، منوها بأنه لا حل عسكريا للأزمة الليبية، ومن الضروري العودة إلى الحوار والمسار السياسي.

وأعرب عن حرص ألمانيا على تطوير العلاقات الثنائية مع ليبيا والتعاون في كافة المجالات، ومساعدة الشعب الليبي على تجاوز الأزمة الراهنة.

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