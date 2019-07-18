افتتاح 3 غرف عمليات لتفتيت الحصى بمركز الهواري

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الخميس 18 يوليو 2019, 10:44 مساء

افتتح  نائب رئيس الحكومة الموقتة، عبدالسلام البدري، ثلاث غرف عمليات خاصة بتفتيت الحصى بمركز الهواري للجراحات التخصصية وجراحة المسالك بمدينة بنغازي.

وقال البدري خلال حفل الافتتاح إن «هذه الغرف المصحوبة بجهاز تفتيت الحصى والأجهزة الأخرى الخاصة بالتشخيص سترفع من مستوى مركز بنغازي للجراحات التخصصية».

وثمّن البدري «دور وزير الصحة بالحكومة الموقتة سعد عقوب بمتابعته المرافق الصحية ودعمه مسار التطوير في الخدمات الصحية».

حضر حفل الافتتاح، وزير الصحة بالحكومة الموقتة سعد عقوب، رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر عمران بوجواري.

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