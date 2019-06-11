آمر منطقة طبرق العسكرية يبحث مع حكماء المدينة أزمة إغلاق الجامعة

جانب من اجتماع آمر منطقة طبرق العسكرية مع حكماء المدينة. (صفحة المجلس البلدي بطبرق عبر موقع فيسبوك)

بحث آمر منطقة طبرق العسكرية، اللواء هاشم بورقعة اليوم الأربعاء، مع أعضاء المجلس التسييري للبلدية والحكماء ومجلس جامعة طبرق أزمة إغلاق الجامعة التي نشبت بعد تكليف الحكومة الموقتة رئيس جديد لها.

وقال المجلس البلدية طبرق عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الحاضرين اتفقوا «على إحالة محضر الاجتماع وعدد من المقترحات لوزير التعليم بالحكومة الموقتة عن طريق آمر منطقة طبرق العسكرية خلال الأيام القادمة لإعادة فتح الجامعة في أسرع وقت ممكن لاستئناف الدراسة والامتحانات».

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وأغلقت مقار الإدارة العامة وكليات جامعة طبرق منذ أواخر مايو الماضي؛ بسبب خلافات اجتماعية اعتراضًا على تعيين رئيس جديد للجامعة من قبل الحكومة الموقتة، خلفًا للرئيس السابق الدكتور عبدالعزيز بوحليقة.

جانب من اجتماع آمر منطقة طبرق العسكرية مع حكماء المدينة. (صفحة المجلس البلدي بطبرق عبر موقع فيسبوك)