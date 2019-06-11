آمر منطقة طبرق العسكرية يبحث مع حكماء المدينة أزمة إغلاق الجامعة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 11 يونيو 2019, 11:46 مساء
جانب من اجتماع آمر منطقة طبرق العسكرية مع حكماء المدينة. (صفحة المجلس البلدي بطبرق عبر موقع فيسبوك)

بحث آمر منطقة طبرق العسكرية، اللواء هاشم بورقعة اليوم الأربعاء، مع أعضاء المجلس التسييري للبلدية والحكماء ومجلس جامعة طبرق أزمة إغلاق الجامعة التي نشبت بعد تكليف الحكومة الموقتة رئيس جديد لها.

وقال المجلس البلدية طبرق عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الحاضرين اتفقوا «على إحالة محضر الاجتماع وعدد من المقترحات لوزير التعليم بالحكومة الموقتة عن طريق آمر منطقة طبرق العسكرية خلال الأيام القادمة لإعادة فتح الجامعة في أسرع وقت ممكن لاستئناف الدراسة والامتحانات».

اقرأ أيضًا.. مجموعة مسلحة تغلق جامعة طبرق احتجاجًا على تكليف رئيس جديد للجامعة

وأغلقت مقار الإدارة العامة وكليات جامعة طبرق منذ أواخر مايو الماضي؛ بسبب خلافات اجتماعية اعتراضًا على تعيين رئيس جديد للجامعة من قبل الحكومة الموقتة، خلفًا للرئيس السابق الدكتور عبدالعزيز بوحليقة.

جانب من اجتماع آمر منطقة طبرق العسكرية مع حكماء المدينة. (صفحة المجلس البلدي بطبرق عبر موقع فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السوق الرسمية: الدولار يواصل انخفاضه أمام الدينار
ليبيا
الطوير: لا جدوى من خوض تصفيات الشان
رياضة محلية
«طرابلس المركز» تعلن عدم صلاحية شواطئها للسباحة أو الصيد
ليبيا
غات بعد السيول: النازحون يشكون من التلاعب في مواد الإغاثة
ليبيا
مجلس الأمن يؤكد ضرورة التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا
السراج: البلاد كانت على أبواب تسوية سياسية
ليبيا
أزمة قانونية تُعدل قرار إعادة نهائي دوري أبطال أفريقـيا
رياضة عالمية
أسعار«المركزي» للعملات منذ 2011 وحتى 2019: مسار تصاعدي للدولار وهبوط الاسترليني ...
ليبيا
بعد سرت.. مصراتة دون مياه
ليبيا
خبير نفطي يشرح أسباب فشل السياسات الاقتصادية والاستثمارية بعد العام 1990
ليبيا
«المتاريس» تتحول إلى رمز للاحتجاجات في ضواحي الخرطوم (صور)
عربى
يوسف الشريف يكتب عن محمد الزواوي في ذكرى وفاته: مؤرخ الناس
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي قدرة الإنسان القصوى على التحمل؟