مسلحون يقتحمون أحد مواقع النهر الصناعي ويقطعون المياه عن طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 مايو 2019, 02:20 صباحا

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي توقف ضخ المياه من حقول آبار المياه مساء الأحد، بعد اقتحام مجموعة مسلحة موقع «الشويرف» وإجبار العاملين على غلق كافة صمامات التحكم بالتدفق.

وقال الجهاز في بيان نشره عبر صفحته بموقع «فيسبوك» في الساعات الأولى من يوم الإثنين إن «المسلحين طلبوا إيقاف تشغيل آبار الحقول إلى حين تحقق مطالب لهم».

وأضاف الجهاز أن «سيتم قطع المياه على مدينة طرابلس وبعض مدن المنطقة الغربية والوسطى صباح اليوم الإثنين، وتوقف إعادة ضخ المياه لمدينة غريان وبعض مدن الجبل الغربي الذي كان مبرمجًا ضمن خطة التشغيل».

وأكدت إدارة الجهاز أنه ينأى عن كافة الخلافات والصراعات، وأنه جهة خدمية تقدم خدمة الإمداد المائي لكافة المواطنين.

وطالب الجهاز «الجهات الأمنية والعسكرية بالدولة بتحمل مسؤوليتها لحماية حقول آبار المياه ومحطات التحكم ومسارات أنابيب المياه بالمنظومة».

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