سلامة ولودريان يبحثان آخر استعدادت عقد الملتقى الوطني

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 مارس 2019, 12:50 صباحا

ناقش المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، الإثنين، في طرابلس آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا والاستعدادات لعقد الملتقى الوطني الجامع.

وشكر سلامة الوزير على المساهمة الفرنسية لدعم ثلاثة مشاريع تنفذها الأمم المتحدة في البلاد، والتي تهدف إلى تقديم المساعدات الإنسانية للمجتمعات المتضررة، وفق حساب البعثة بموقع «تويتر».

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وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، استقبل مساء الإثنين، وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان.

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