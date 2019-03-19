سلامة ولودريان يبحثان آخر استعدادت عقد الملتقى الوطني

ناقش المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، الإثنين، في طرابلس آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا والاستعدادات لعقد الملتقى الوطني الجامع.

وشكر سلامة الوزير على المساهمة الفرنسية لدعم ثلاثة مشاريع تنفذها الأمم المتحدة في البلاد، والتي تهدف إلى تقديم المساعدات الإنسانية للمجتمعات المتضررة، وفق حساب البعثة بموقع «تويتر».

فرنسا تدعم 3 مشاريع في ليبيا بمبلغ 876 ألف يورو

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، استقبل مساء الإثنين، وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان.