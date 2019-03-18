فرنسا تدعم 3 مشاريع في ليبيا بمبلغ 876 ألف يورو

وقع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، مساء الإثنين، على مساهمة فرنسا بمبلغ 876 ألف يورو لدعم 3 مشاريع في ليبيا تهدف إلى تقديم المساعدات الإنسانية للمجتمعات المتضررة في مجال الصحة والتغذية ودعم السلطات في إجراء انتخابات بلدية ناجحة.

وأجرت البعثة الأممية حفل توقيع نقلت جزءًا منه عبر تقنية البث الحي بموقع فيسبوك، وذلك بحضور الوزير الفرنسي، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممثلّي منظمتي اليونيسف والصحة العالمية في ليبيا.

وذكر حساب البعثة الأممية عبر موقع تويتر أن المشاريع تنفذها منظمتي اليونيسف والصحة العالمية، والبرنامج الإنمائي.