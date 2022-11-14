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«بوابة الوسط» تستعرض جولة الدوري الممتاز الخامسة وأجندة المؤجلات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 14 نوفمبر 2022, 01:35 مساء
«بوابة الوسط» تستعرض جولة الدوري الممتاز الخامسة وأجندة المؤجلات
مباراة للسويحلي في الدوري الممتاز. (صفحة نادي السويحلي عبر فيسبوك)
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كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم عن مواعيد الجولة الخامسة للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، والتي ستنطلق الجمعة 25 نوفمبر الجاري، بمباراة الهلال والصقور على ملعب طبرق، وعلى ملعب أبوسليم الاتحاد يلتقي السويحلي.

ويشهد السبت 26 نوفمبر مواجهتين، الأولى على ملعب أجدابيا، ويستضيف التعاون فريق الأهلي بنغازي، وعلى ملعب الجميل سيشهد لقاء المدينة مع أساريا، أما الأحد 27 نوفمبر، الخمس يستضيف أبوسليم، والإثنين 28 نوفمبر، ستقام أربع مباريات، على ملعب الزاوية، الأولمبى يستضيف الأهلي طرابلس.

النصر يحل ضيفًا على الأخضر
وعلى ملعب أبوسليم، المحلة يلتقي الاتحاد المصراتي، وعلى ملعب بنينا التحدي يستضيف الصداقة، وعلى ملعب البيضاء النصر يحل ضيفًا على الأخضر، ويشهد الثلاثاء 29 نوفمبر مواجهة دارنس مع شباب الجبل.

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وحددت لجنة المسابقات موعد مباريات الكأس وعددًا من المباريات المؤجلة بالدوري الممتاز، الخميس المقبل 17 نوفمبر تجرى مباراة دور الثماني في كأس ليبيا، وتجمع المدينة والخمس على ملعب صبراتة، والسبت 19 نوفمبر سيشهد ملعب درنة مباراة مؤجلة من الأسبوع الثاني وتجمع دارنس مع النصر.

ومن بين المؤجلات، يقام الخميس 24 نوفمبر على ملعب البيضاء مباراة شباب الجبل والأخضر، وعلى ملعب شهداء بنينا ببنغازي يلتقي التحدي مع النصر، وعلى ملعب الجميل الأهلي طرابلس يلتقي الاتحاد المصراتي.

مباراة للسويحلي في الدوري الممتاز. (صفحة نادي السويحلي عبر فيسبوك)
مباراة للسويحلي في الدوري الممتاز. (صفحة نادي السويحلي عبر فيسبوك)
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