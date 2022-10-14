«الأهلي طرابلس» يبحث عن الثلاثية النظيفة أمام «المريخ» السوداني

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يواصل فريق «الأهلي طرابلس» الأول لكرة القدم الاستعداد لمباراة العودة أمام «المريخ» السوداني على ملعب «شهداء بنينا» بمدينة بنغازي، السبت المقبل، في دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد أن وصل الضيوف إلى مدينة بنغازي قبل ستة أيام من موعد مباراة الإياب أمام «الزعيم»، ويهدف «الأهلي» من وراء الاستعداد الجاد لتعويض نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت لصالح الفريق السوداني بهدفين دون مقابل، في حين يحتاج الفريق الليبي لتسجيل ثلاثة أهداف نظيفة في مباراة الإياب، من أجل التأهل لدور المجموعات.

وأعلنت الصفحة الرسمية لنادي «الأهلي طرابلس» عبر «فيسبوك» تلقي إدارة النادي خطاباً من اتحاد كرة القدم الأفريقي «كاف»، وجاء في إعلان النادي: «تلقت اللجنة التسييرية خطاباً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، بالسماح بدخول 5 آلاف مشجع في مباراة الأهلي أمام المريخ السوداني، السبت المقبل، بملعب شهداء بنينا ضمن إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا».

آراء الخبراء بعد مباراة الذهاب

وبعد مباراة الذهاب بين «الأهلي طرابلس» و«المريخ» السوداني، وفقدان «الأهلي» نتيجة المباراة، اختلفت الآراء على صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حول هذه النتيجة، واجتمعت الآراء على أهمية تعويض هذه النتيجة في مباراة الإياب، وفي الوقت نفسه، انتقدت أغلب الآراء طريقة وأسلوب المدرب التونسي فتحي الجبال.

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لاعب «الأهلي طرابلس» السابق علي الديب، أكد أن سبب الخسارة أخطاء جسيمة بالتشكيلة، مما أوقع «الأهلي» بهذه النتيجة السلبية، أما الإداري السابق بـ«الأهلي طرابلس» عبدالواحد أبوزقية، فأكد أن فلسفة المدرب وعدم التباث على تشكيلة، خاصة بخط الدفاع، كانت من الأشياء الغريبة وغير المقنعة بالفريق.

وقال الصحفي فؤاد الصادق: «لابد من معالجة الهفوات الدفاعية، وإمكانية التدارك ما زالت واردة في مباراة الإياب، لأن هجوم الأهلي قادر على التسجيل».

مشوار تاريخي بين الأندية الليبية والسودانية

ويطمح «الأهلي طرابلس» للتأهل إلى دور المجموعات ببطولة رابطة الأبطال، عبر تجاوز بطل السودان في المواجهة السادسة المقبلة، حيث سبق مواجهة الأسبوع الماضي في الخرطوم بين «الأهلي طرابلس» و«المريخ»، إقامة خمسة لقاءات بين الأندية الليبية والسودانية، على الصعيد الرسمي، وتعود أول مباراة رسمية إلى العام 1990 حين التقى فريق «المريخ» بفريق «الصقور» بطبرق، وتمكن فريق «المريخ» من الفوز ذهاباً بثلاثية، ثم عاد ليجدد فوزه في لقاء الإياب بنفس النتيجة، وفي العام 2009 جدد «المريخ» مواجهاته مع الكرة الليبية حين التقى فريق «الاتحاد» ضمن دوري أبطال أفريقيا، وأسفر لقاء الذهاب الأول عن تعادل الفريقين بهدف لهدف ثم تمكن فريق «المريخ» من تحقيق الفوز في لقاء الإياب بثلاثة أهداف لصفر، ليتأهل إلى الدور الثاني على حساب ممثل الكرة الليبية.

كما تعد مواجهتا «الأهلي طرابلس» و«المريخ» الحالية في دوري الأبطال ليست الأولى مع ممثل للكرة السودانية، حيث بدأت أولى المباريات الرسمية مع فرق الأندية السودانية العام 1974 حين التقى «الأهلي طرابلس» لأول مرة فريق «الهلال» السوداني ضمن بطولة الأندية الأفريقية البطلة، وأسفر لقاء الذهاب الأول عن تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، بينما تفوق «الهلال» السوداني في مباراة الإياب بملعب أم درمان بثلاثة أهداف لصفر، ثم تجدد الحوار في العام 2016 مع فريق «الهلال» السوداني للمرة الثانية ضمن الدور الثاني لدوري أبطال أفريقيا، حيث تفوق «الأهلي طرابلس» في مباراة الذهاب الأولى بهدف لصفر، وفي مباراة الإياب الثانية تفوق «الهلال» السوداني بهدفين لهدف، أحرزه محمد الغنودي لينجح في إقصاء الفريق السوداني، فيما تعود آخر المواجهات إلى بطولة النسخة الأخيرة من بطولة «الكونفدرالية» حيث تمكن «الأهلي طرابلس» من إقصاء فريق حي الوادي نيالا السوداني من مباراة واحدة، أُقيمت ببنغازي حسمها ممثل الكرة الليبية لصالحه بأربعة أهداف دون مقابل.