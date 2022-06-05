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خسارة المتصدرين رفيق والصقور في نهائيات الصعود للقسم الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 05 يونيو 2022, 03:50 مساء
خسارة المتصدرين رفيق والصقور في نهائيات الصعود للقسم الممتاز
جانب من منافسات كرة القدم الليبية. (فيسبوك)
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جرت، أمس السبت، ست مباريات في نهائيات الصعود للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، وفي أبرز النتائج، خسر المتصدران رفيق والصقور، لتزداد الإثارة والحماس، ويتجدد الأمل لعدد من الفرق في تحقيق حلم التأهل إلى الدوري الممتاز.

فريق المروج حقق فوزه الأول بالنهائيات وألحق أول هزيمة بالصقور (2-1)، وهدأ والظهرة من سرعة رفيق وألحق به أول خسارة بالفوز عليه (2-1).

وفاز البرانس على الشرارة (3-2)، وفاز المستقبل على الهلال سبها (3-1)، وفاز أبي الأشهر على البشائر (1-0)، وتعادل الوفاق مع بنغازي الجديدة (1-1).

الترتيب بعد الجولة الرابعة
رفيق يواصل صدارته للمجموعة الأولى بـ9 نقاط من 4 مباريات، ويليه أبي الأشهر 7 نقاط من 3 مباريات، وأساريا 6 نقاط من 3 مباريات، والظهرة 4 نقاط من 3 مباريات، والبشائر 4 نقاط من 4 مباريات، والمستقبل 4 نقاط من 4 مباريات، والهلال دون نقاط من 3 مباريات.

وفي المجموعة الثانية باتت الصدارة للبرانس بـ7 نقاط من 4 مباريات، يليه الصقور 6 نقاط من 3 مباريات، والأنوار 5 نقاط من 3 مباريات، ووفاق أجدابيا 4 نقاط من 3 مباريات، وبنغازي الجديدة 4 نقاط من 4 مباريات، والمروج 3 نقاط من 4 مباريات، وللشرارة نقطتان من 3 مباريات.

مباريات الجولة الخامسة
أساريا × رفيق
الهلال سبها × البشائر
الظهرة × أبي الأشهر
الأنوار × البرانس
الصقور × بنغازي الجديدة
الشرارة × وفاق أجدابيا

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