الهمالي رابع مدرب للخمس بخبرة المنتخب الليبي في مهمة الإنقاذ

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 07 يوليو 2021, 01:51 مساء
أكرم الهمالي. (أرشيفية : الإنترنت)

اتفقت إدارة نادي الخمس مع المدرب الوطني أكرم الهمالي لتدريب الفريق الأول خلفًا للمدرب ميلاد الرواني، وقد باشر الهمالي مهمته مع الفريق، منذ أمس الثلاثاء، في محاولة العودة بالفريق إلى النتائج الإيجابية.

أكرم الهمالي الذي سبق أن درب العديد من الفرق وعمل مساعدًا أيضا لمدرب المنتخب الوطني هو رابع مدرب هذا الموسم يتقلد منصب تدريب فريق الخمس الذي يتواجد حاليًا في المركز الخامس برصيد 19 نقطة في المجموعة الثانية برصيد 19 نقطة.

فقد تناوب على تدريب فريق الخمس هذا الموسم عماد الدهماني الذي درّب الفريق حتى الأسبوع الخمس والمدرب حمدي بطاو الذي قدّم استقالته والمدرب ميلاد الرواني وحاليًا المدرب أكرم الهمالي.

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