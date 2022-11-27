مئات المتظاهرين في مدينة ووهان الصينية احتجاجا على الإغلاق

القاهرة - بوابة الوسط

نزل آلاف الأشخاص إلى الشوارع، الأحد، في بكين وشنغهاي وكذلك ووهان ومدن أخرى في الصين للاحتجاج على الإغلاق، في بادرة احتجاج نادرة على نظام الرئيس شي جينبينغ وسياسته «صفر كوفيد» الصارمة التي تفرضها سلطات البلاد منذ نحو ثلاث سنوات.

قيود مباغتة وواسعة النطاق وطويلة الأمد عند اكتشاف أي حالة، وحجر صحي منهجي لحالات مخالطة في مخيمات وطلب فحوصات سلبية للكشف عن الفيروس بشكل شبه يومي من أجل التمكن من الوصول الى الأماكن العامة، كلها تدابير تثير استياء الشعب الصيني، بحسب «فرانس برس».

تباطؤ في وصول الخدمات الصحية الطارئة بسبب القيود السارية

استياء أججته عدة قضايا لقيت تغطية إعلامية واسعة عن تباطؤ في وصول الخدمات الصحية الطارئة بسبب القيود السارية، ما يؤدي الى عواقب مميتة. فقد أودى حريق بعشرة أشخاص الخميس في أورومتشي عاصمة إقليم شينجيانغ (شمال غرب) وزاد من حدة الاستياء.

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وقالت العديد من الرسائل التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي إن الإجراءات المتخذة لمواجهة كوفيد فاقمت هذه المأساة حيث إن سيارات متوقفة منذ أسابيع بسبب الإغلاق في الحي الصغير الضيق المؤدي إلى المبنى المشتعل أعاق وصول أجهزة الإنقاذ.

«شي جينبينغ استقل!»

مساء الأحد، اصطدم شرطيون كانوا يحاولون إبعاد الناس من موقع تظاهرة سابقة بمجموعات من المحتجين في وسط شنغهاي، المدينة التي فرض على سكانها البالغ عددهم 25 مليون نسمة في مطلع السنة إغلاقا مرهقا على مدى شهرين.

تجمع حشد في شارع ولوموتشي (اورومتشي) في وقت سابق خلال النهار وأظهر شريط فيديو جرى تداوله بشكل واسع على الإنترنت متظاهرين في مكان حددت وكالة فرانس برس موقعه الجغرافي في شارع ولوموتشي في وسط شنغهاي، وهم يرددون هتافات «شي جينبينغ، استقل!»، في تعبير نادر عن عداء للرئيس والنظام في العاصمة الاقتصادية للبلاد.

وقامت الشرطة بتفريق المحتجين صباحا ثم بعض الظهر تجمع مئات الأشخاص في المنطقة نفسها، وتظاهر مئات الأشخاص بعد ظهر الأحد في وسط شنغهاي صامتين وهم يحملون أوراقًا بيضاء، في خطوة أصبحت رمزا للاحتجاج على الرقابة في الصين، وورودا بيضاء عند عدد من مفارق الطرق، قبل أن تصل الشرطة وتقوم بتفريقهم، بحسب شاهد طلب عدم الكشف عن هويته.

وأظهرت أشرطة فيديو أخرى يبدو انها التقطت بعد الظهر حشدا يردد هتافات.

مئات المتظاهرين في ووهان

مساء، انتشر عشرات رجال الشرطة وأغلقوا الشوارع التي جرت فيها التظاهرات. وطلب زملاؤهم من الناس مغادرة الموقع لكن البعض أصر على البقاء وشاهد مراسل وكالة فرانس برس توقيف عدة أشخاص.

وصل شرطيون آخرون بعد ذلك. وفي بث مباشر على «انستغرام»، أظهرت صور عناصر من قوات الأمن تقترب من مجموعة من جانبي الطريق وترغمها على العودة الى الأرصفة.

وقال أجنبي لم يشأ الكشف عن اسمه «يبدو أن الشرطة تبحث عن أفراد يشتبه في أنهم يتقدمون التظاهرات». وأضاف «كان الجو متوترا جدا لكن كان هناك أيضا حماسة. لقد صب المتظاهرون غضبهم على الشرطة والحزب (الشيوعي)».

تظاهر المئات في مدينة ووهان

مساء الأحد، تجمع ما بين 300 و 400 شخص لعدة ساعات على ضفة نهر في بكين وردد بعضهم «نحنا كلنا أناس من شينجيانغ! هيا الشعب الصيني».

وردد المتظاهرون النشيد الوطني واستمعوا إلى الخطب فيما من الجانب الآخر من النهر كانت سيارات الشرطة تنتظر. من جانب آخر، سار مئات الأشخاص في شوارع ووهان، بينما كانت تنتظر عبر النهر صف من سيارات الشرطة. غنى المتظاهرون النشيد الوطني واستمعوا إلى الخطب، بينما كانت تنتظر عبر النهر صف من سيارات الشرطة.

وتظاهر المئات مساء الأحد في مدينة ووهان بوسط الصين احتجاجا على القيود الصحية. وأظهرت مقاطع فيديو مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي تحققت «فرانس برس» من موقعها الجغرافي، حشدا من السكان الغاضبين يتجمعون في هذه المدينة التي اكتشفت فيها أول إصابة بفيروس كورونا في ديسمبر 2019.