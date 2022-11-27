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تجدد التظاهرات في شنغهاي الصينية احتجاجا على الإغلاق

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 نوفمبر 2022, 11:27 صباحا
تجدد التظاهرات في شنغهاي الصينية احتجاجا على الإغلاق
فحوصات الكشف عن كوفيد-19 في أحد شوارع منطقة جينغان في شنغهاي، 1 نوفمبر 2022. (أ ف ب)
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تظاهر مئات الأشخاص بعد ظهر، الأحد، في وسط شنغهاي، حيث كانت قد اندلعت احتجاجات فجرًا ضد الإجراءات الصارمة، التي تطبقها السلطات لمكافحة وباء كوفيد-19، على ما ذكر شاهد لوكالة «فرانس برس».

ووقف المتظاهرون صامتين وهم يحملون أوراقًا بيضاء - خطوة أصبحت رمزًا للاحتجاج على الرقابة في الصين -، وورودًا بيضاء عند عدد من مفارق الطرق، قبل أن تصل الشرطة وتقوم بتفريقهم، بحسب هذا الشاهد الذي طلب عدم الكشف عن هويته.

وتشهد مدينة شنغهاي الصينية منذ فجر الأحد تظاهرات، كما ذكر شهود عيان، احتجاجًا على إجراءات الإغلاق الصارمة التي تطبقها السلطات في إطار سياسة «صفر كوفيد» في البلاد منذ نحو ثلاث سنوات.

ويظهر في تسجيل فيديو يتم تداوله بشكل واسع على الإنترنت، متظاهرون في مكان حددت وكالة «فرانس برس» موقعه الجغرافي في شارع ولوموكي في وسط شنغهاي، وهم يرددون هتافات تطالب الرئيس شي جينبينغ بالاستقالة، وتهاجم الحزب الشيوعي الصيني، في تعبير نادر عن عداء للرئيس والنظام في العاصمة الاقتصادية للبلاد.

- مئات المتظاهرين في جامعة تسينغهوا الصينية احتجاجا على القيود الصارمة لمكافحة كوفيد

وفي مقطع فيديو آخر نقله شاهد عيان إلى «فرانس برس»، يظهر أشخاص وهم يتجمعون في وسط شنغهاي لتكريم عشرة أشخاص قتلوا في حريق في أورومتشي في شينجيانغ (غرب الصين).

تفاقم المأساة بسبب إجراءات مكافحة كوفيد
ويتناقل رواد الإنترنت منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي في الصين، تؤكد أن إجراءات مكافحة كوفيد أدت إلى تفاقم المأساة لأنها أبطأت وصول المساعدة.

وذكرت منشورات أخرى على وسائل التواصل الاجتماعي، أن وقفات احتجاجية نظمت لإحياء ذكرى ضحايا أورومتشي، في عدد من الجامعات في جميع أنحاء البلاد.

وصرح شخص شارك في واحد من التجمعات الاحتجاجية في شنغهاي لـ«فرانس برس»، طالبًا عدم كشف هويته إنه وصل حوالي الساعة الثانية صباحًا إلى التجمع، مضيفًا أن «مجموعة من الأشخاص الحزينين وضعوا ورودًا على الرصيف بينما كانت مجموعة أخرى تردد هتافات».

بعض الصدامات المحدودة
وتابع أن «بعض الصدامات المحدودة وقعت لكن بشكل عام تصرفت الشرطة بتحضر»، موضحًا أن «الشرطة اقتادت شخصين لأسباب مجهولة».

ولم تتأخر الشرطة في فرض قيود على المناقشات عبر الإنترنت حول التظاهرة، فقد حظرت وسم «طريق أورومتشي» على منصة «ويبو» الشبيهة بموقع تويتر للرسائل القصيرة في الصين، بعيد نشر صور التجمعات.

وتثير السياسة الصارمة لمكافحة وباء كوفيد-19 استياءً متزايدًا في الصين، وجرت تظاهرات متفرقة تخللت بعضها أعمال عنف في عدد من المدن في الأيام الأخيرة، بما في ذلك في أكبر مصنع لهواتف آيفون في العالم يقع في وسط مدينة تشنغتشو وتملكه شركة «فوكسكون» التايوانية العملاقة.

وعلى الرغم من اللقاحات العديدة المتاحة وخلافا للدول الأخرى في العالم، ما زالت الصين تفرض إجراءات عزل فور ظهور إصابات بما فيها حجر على الذين تثبت إصابتهم بالمرض في مراكز، واختبارات «بي سي آر» شبه يومية للدخول إلى الأماكن العامة.

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