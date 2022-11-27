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مئات المتظاهرين في جامعة تسينغهوا الصينية احتجاجا على القيود الصارمة لمكافحة كوفيد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 نوفمبر 2022, 09:28 صباحا
مئات المتظاهرين في جامعة تسينغهوا الصينية احتجاجا على القيود الصارمة لمكافحة كوفيد
أشخاص يقفون في طابور لإجراء اختبارات COVID-19 في موقع اختبار فيروس كورونا في بكين. (الإنترنت)
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شارك مئات الطلاب من جامعة تسينغهوا المرموقة في بكين، اليوم الأحد، في تظاهرة ضد سياسة الحكومة الصينية لمكافحة وباء كوفيد-19، وفق ما ذكر شاهد لوكالة «فرانس برس»، وصور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الطالب: «عند الساعة 11,30 (03,30 ت غ)، بدأ الطلاب في رفع لافتات عند مدخل المقصف، ثم انضم إليهم تباعًا مزيد من الأشخاص»، مضيفًا: «الآن هناك ما بين مئتي و300 شخص.. أدينا النشيد الوطني ونشيد الأممية وهتفنا (الحرية ستنتصر)»، بحسب وكالة «فرانس برس».

يأتي هذا الاحتجاج في أعقاب تظاهرة خرجت ليل السبت إلى الأحد في جامعة بكين، وأخرى مماثلة في شنغهاي ومدن عدة في الصين، ضد التدابير الصحية الصارمة السارية في البلاد.

وأشار الطالب، إلى أن طالبة بدأت بحمل ورقة بيضاء، في تصرف أصبح احتجاجاً رمزياً على الرقابة في الصين، وانضمت إليها نساء أخريات.

حشد أمام مطعم الجامعة
وجرى تداول مقاطع فيديو على الإنترنت تظهر حشدا أمام مطعم الجامعة، يلتف حول متحدث يصرخ قائلاً «إنها ليست حياة طبيعية، لقد سئمنا، حياتنا لم تكن كذلك من قبل!».

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وبين مقطع فيديو آخر يبدو أنه ألتقط في الموقع نفسه طلاباً وهم يهتفون «الديموقراطية وسيادة القانون، حرية التعبير»، لكن سرعان ما جرى إزالته من الإنترنت.

وقال الشاهد لوكالة «فرانس برس» إن نائب أمين الحزب الشيوعي في الجامعة تحدث إلى الطلاب، وبدأ عدد كبير منهم بالمغادرة، مضيفا أن الشرطة لم تكن متواجدة بعد في المكان.

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